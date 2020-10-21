Лидер Украины ознакомился с кандидатом в вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября ознакомился с результатами доклинического этапа исследования местного препарата, который в будущем может стать вакциной от коронавирусной инфекции. Тестирование проводилось в течение 6 месяцев. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе лидера страны.

Итоги исследования были представлены в рамках селекторного совещания. На нём присутствовали учёные, которые занимаются разработкой вакцины, и представители минздрава. По словам специалистов, лекарство создаётся на основе уникального подхода.

В качестве одного из разработчиков выступил международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов. Он сделал акцент на том, что будущая вакцина сможет эффективно бороться с новыми видами коронавируса, которые образуются в результате мутаций.

Зеленский отметил историчность данной встречи и заявил о готовности государства всецело поддерживать соответствующий процесс.

Напомним, что Украина заняла 9-е место в списке стран с наибольшим числом смертей, вызванных заражением новым коронавирусом, за сутки. Только за 20 октября в государстве зафиксировано 5469 новых больных. Всего было зарегистрировано 309 107 граждан с соответствующей инфекцией.