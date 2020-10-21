Туркменистан обсудил вопросы сотрудничества в рамках программы ЦАРЭС

Туркменская делегация под руководством главы минфина и экономики Мухамметгелди Сердарова 20 октября поучаствовала в онлайн-встрече официальных лиц программы «Региональное экономическое сотрудничество в Центральной Азии» (ЦАРЭС) Азиатского банка развития (АБР). Об этом FMG.NEWS в МИД страны.

Отметим, на повестку вебинара вынесены вопросы реализации программы, рассчитанной до 2030 года, а также развитие многопланового взаимодействия.

— Ключевыми темами вебинара стали предпроектное исследование по сектору здравоохранения и развитию туризма до 2030, также проект гендерной стратегии до 2030 года, — рассказали в ведомстве.

Стоит отметить, АБР используя в качестве платформы ЦАРЭС, принимает самое активное участие в финансировании инвестпроектов Туркменистана и других стран Центральноазиатского региона.

Туркменистан членствует в АБР с 2000 года. В 2018 году республика председательствовала в программе ЦАРЭС. В нынешнем году председательствует Исламская Республика Афганистан.

Напомним, в июне текущего года прошла встреча Национальных координаторов программы «Региональное экономическое сотрудничество в ЦА (ЦАРЭС)». Цель — подведение итогов текущей эпидемиологической ситуации и обсуждении экономического воздействия коронавируса в государствах-участников ЦАРЭС, представление новой информации о реагировании АБР на пандемию, оценка деятельности и результатов программы ЦАРЭС, а также определение и согласование необходимых изменений.

Добавим, Туркменистан присоединился к ЦАРЭС в 2010 году. Республика принимает участие в планировании региональных проектов в области транспорта, торговли и энергетической безопасности. По состоянию на 2019 год в четыре проекта вложено более 2,19 млрд долларов.