День узбекского языка отпраздновали в Афганистане

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, 20 октября принял участие в праздновании – Дня узбекского языка в Кабуле. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИВТ.

В рамках мероприятия, также выступил с торжественной речью глава Афганистана Ашраф Гани и представители общественности страны.

В свою очередь, от имени узбекской делегации и народа, Умурзаков выразил признательность Афганистану за большое внимание к сохранению культурного наследия общих предков народов двух государств.

Кроме того, зачитано послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в котором подчёркивалось, что историческое развитие народов двух стран происходило в едином научном и культурном пространстве и времени, благодаря чему сохранилось близости культур и традиций.

Важно отметить, что 21 октября в Афганистане был объявлен официальным праздником – Днём узбекского языка. Узбекский язык, является одним из официальных языков страны, на нём раговаривают в 10 провинциях Афганистана.

Добавим, что Шавкат Мирзиёев сегодня поздравил граждан страны – с Днём узбекского языка. В частности, он отметил, что узбекский язык становится одним из распространенных языков в мире, тот факт, что сегодня на нём говорят около 50 млн человек, свидетельствует о том, что он становится одним из распространённых языков в мире.

Ранее SNG.Today сообщал, что Узбекистан претендует на лидерство в центрально-азиатском регионе. А также государство намерено выйти к морским портам Пакистана.

В связи с чем, вице-премьер Узбекистана встретился с главой МИД Афганистана Ханифом Атмаром. Министры договорились создать совместную рабочую группу по транспортным вопросам на уровне руководителей соответствующих структур и провести первое заседание данной группы в ноябре текущего года в формате видеоконференции.