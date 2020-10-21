 
  • 15:30 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 22:29 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |20 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 15:30 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

УЕФА запретил Азербайджану и Армении проводить матчи под его эгидой

  • 21.10.2020, 14:19,
  • В Мире + Европа Армения Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
УЕФА запретил Азербайджану и Армении проводить матчи под его эгидой
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 октября в рамках публикации, сообщил о том, что исполнительный комитет УЕФА принял решение не проводить матчи турниров УЕФА в Армении и Азербайджане. Такое решение связано с напряжённой обстановкой в Нагорном Карабахе из-за непрекращающегося вооружённого конфликта между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Согласно сообщению, футбольные федерации Азербайджана и Армении должны будут предоставить альтернативные места проведения домашних матчей под эгидой организации.

УЕФА продолжит следить за текущей ситуацией. Учитывая информацию пресс-службы, данное решение никак не влияет на проведение матчей ЕВРО-2020 в Баку в 2021 году.

Азербайджан должен принять три матча группового этапа, а также одну четвертьфинальную встречу турнира.

Напомним, что по итогам прошедшей 9 октября встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, а также главы МИД России Сергея Лаврова была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако, после заявления о гуманитарном перемирии, стороны начали обвинять друг друга в нарушении соглашения.





  •   Просмотров Сегодня: 51


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Ирландский министр раскритиковал УЕФА из-за решения Мхитаряна не ехать в Баку
    » В Азербайджане заверили УЕФА, что у Мхитаряна не возникнет проблем со въездом в страну
    » Глава УЕФА М. Платини: Информация о моем отстранении – преднамеренная утечка, коварная попытка навредить моей репутации
    » Платини считает атмосферу в Тбилиси перед матчем за Суперкубок УЕФА фантастической
    » Премьеры Эстонии и Румынии будут присутствовать на матче Суперкубка УЕФА
    » УЕФА включил игрока "Днепра" в список главных надежд юношеского Евро-2015
    » УЕФА пока не разрешает проводить еврокубки в Днепропетровске
    » УЕФА пока не разрешает проводить еврокубки в Днепропетровске
    » УЕФА снял с "ПСЖ" все финансовые ограничения за нарушение финансового фэйр-плей
    » Матч за Суперкубок УЕФА не будет перенесен из Тбилиси в другой город
    » УЕФА распространит миллион билетов на Евро-2016 по жеребьевке
    » Четверых игроков «Барселоны» обязали вернуть медали за победу в Лиге чемпионов
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

    • 15:30
    • 115
    • 0

    УЕФА запретил Азербайджану и Армении проводить матчи под его эгидой

    • 14:19
    • 53
    • 0

    Лидер Украины ознакомился с кандидатом в вакцины от коронавируса

    • 10:41
    • 44
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |20 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

    • 22:29
    • 312
    • 0

    Котел в Зангилане или как карабахцы прогнали нежданных шакалов

    • 19:19
    • 194
    • 0

    Заместитель начальника Генштаба ВС РА Тигран Хачатрян и генерал-майор Андраник Пилоян будут удостоены звания Национального героя.

    • 16:19
    • 89
    • 0

    Армянская армия громит Азербайджан по всем направлениям, | Азербайджан просит помочь Турцию и террористов

    • 16:00
    • 269
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60675
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56248
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49732
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 48140
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45346
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39253
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37759
    • 0

    УЕФА запретил Азербайджану и Армении проводить матчи под его эгидой

    • 14:19
    • 53
    • 0

    Лидер Украины ознакомился с кандидатом в вакцины от коронавируса

    • 10:41
    • 44
    • 0

    Талышей на фронте расстреливают азербайджанские заградотряды!!!

    • 14:03
    • 66
    • 0

    Трон Алиева опасно шатается — Азербайджан скоро будет не таким, каким был до 27 сентября

    • 14:00
    • 59
    • 0

    Против талышей и лезгин в Азербайджане планируются масштабные карательные акции

    • 15:50
    • 68
    • 0

    Перепуганный Алиев согласится на любые условия ради сохранения власти

    • 17:31
    • 59
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

    • 15:30
    • 115
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia denies Azeri claims of striking Goranboy, Tartar
    October 20, 2020 - 19:23 AMT The Defense Ministry of Armenia on Tuesday, October 20 denied Azerbaijan's claims that the Armenian side has ...

    Karabakh army displays remains one more Bayraktar drone
    October 20, 2020 - 20:17 AMTThe Nagorno-Karabakh army has destroyed one more Bayraktar drone belonging to the Azerbaijani military, which has crashed ...

    French Senator to table a bill for the recognition of Karabakh
    October 20, 2020 - 19:12 AMT French Senator Valérie Boyer will submit a proposal to the parliament of France for the recognition of ...

    City of Ryde calls on Australia to recognize Karabakh
    October 20, 2020 - 17:23 AMT The City of Ryde Council in Australia has unanimously passed a motion condemning Azerbaijan and Turkey for their attacks ...

    Another drone from Karabakh conflict zone crashes in Iran
    October 20, 2020 - 16:40 AMT Another drone from the Nagorno-Karabakh conflict zone collapsed in Khoda Afarin town of Iran on Tuesday, October 20, ...

    Armenia awarding National Hero title to two prominent military men
    October 20, 2020 - 17:48 AMT Two prominent military men will be awarded the title of the National Hero of Armenia, Prime Minister Nikol Pashinyan ...

    Toddler badly injured in Azerbaijan's bombing discharged from hospital
    October 20, 2020 - 16:23 AMTA two-year-old boy named Artsvik who was injured in Azerbaijan's shelling of the town of Martuni in Artsakh ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА