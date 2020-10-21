УЕФА запретил Азербайджану и Армении проводить матчи под его эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 октября в рамках публикации, сообщил о том, что исполнительный комитет УЕФА принял решение не проводить матчи турниров УЕФА в Армении и Азербайджане. Такое решение связано с напряжённой обстановкой в Нагорном Карабахе из-за непрекращающегося вооружённого конфликта между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Согласно сообщению, футбольные федерации Азербайджана и Армении должны будут предоставить альтернативные места проведения домашних матчей под эгидой организации.

УЕФА продолжит следить за текущей ситуацией. Учитывая информацию пресс-службы, данное решение никак не влияет на проведение матчей ЕВРО-2020 в Баку в 2021 году.

Азербайджан должен принять три матча группового этапа, а также одну четвертьфинальную встречу турнира.

Напомним, что по итогам прошедшей 9 октября встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, а также главы МИД России Сергея Лаврова была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако, после заявления о гуманитарном перемирии, стороны начали обвинять друг друга в нарушении соглашения.