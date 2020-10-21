В Таджикистане для детей беженцев ИРА открыли компьютерную лабораторию

В столице Таджикистана в школе «Сомониён» для афганских беженцев 20 октября была открыта новая компьютерная лаборатория. Это было сделано за счёт финансовых средств, выделенных со стороны правительства Индии. Об этом сообщило информагентство ASIA-Plus.

Лаборатория и соответствующее оборудование рассчитаны на удовлетворение потребностей 480 детей беженцев ИРА. В помещении было установлено 25 компьютеров. Кроме того, посольство Индии передало среднеобразовательному учреждению копировальные машины, сканеры, принтеры, проекторы.

В церемонии открытия лаборатории приняли участие диппредставитель Индии Вирадж Сингх, поверенный в делах посла Афганистана Джавад Шула, сотрудники минобразования ИРА.

Аналогичные помещения для технических опытов были открыты в 37 школах страны ещё в 2017 году. Республика Индия также оказывает поддержку таджикским студентам. Молодым гражданам каждый год предлагаются стипендии для университетских курсов, 200 квот в рамках программы ITEC, 25 квот для получения бакалаврской степени в вузах Индии.

За всё время сотрудничества в высших учебных заведениях южноазиатской страны уже обучились около 350 таджикских студентов. В рамках краткосрочных программ учёбу завершили 1500 юных граждан.