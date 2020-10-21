Итоги дня от Арцруна Ованнисяна - 21 октября 2020

Итоги дня от Арцруна Ованнисяна



-????Сегодня ранним утром боевые действия продолжались по всем направлениям. Сегодня ожесточенные бои шли также в центральном направлении.



-????На северном направлении боевые действия имели следующий характер: азербайджанские ВС предприняли несколько попыток наступления, которые были отброшены нашими ВС, заставляя противника нести значительные потери. Была применена авиация, в основном боевые самолеты, которые ни в чем не преуспели.



-????В центральном направлении несколько диверсионных групп, видео с действиями которых опубликовала Армия обороны, пытались проникнуть в наши позиции и продвинуться вперед, но из-за точечного огня нашей артиллерии пустились в бегство. В основном это были группы без бронетехники.



-????В южном направлении бои продолжались в нескольких позициях. Направление особенно уклонилось в сторону юга, ближе к течению Аракса. В нескольких позициях все попытки противника по продвижению вперед были пресечены, ни одна группировка не продвинулась вперед ни на миллиметр, все они были отброшены назад, неся существенные потери.



-????Воздушные силы не применялись. Несмотря на это, нашими подразделениями ПВО был сбит один самолет, о чем мы официально сообщили.



-????Бои продолжаются, они не такие ожесточенные, как в дни самых тяжелых боев, но сохраняют свою интенсивность. В основном в ход идет артиллерия, очень мало – бронетехника, большое число диверсионных групп, штурмовых групп, пехота, частично воздушные силы.



- На данный момент я не могу сказать конкретных случаев, но были случаи, когда армия пострадала от использования смартфонов. Их наказывают по-разному, от командных наказаний до уголовных дел. Но я не могу представить статистику, — Арцрун Ованнисян.