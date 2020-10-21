 
  • 22:52 – Итоги дня от Арцруна Ованнисяна - 21 октября 2020 
  • 22:48 – ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ 
  • 15:11 – Столица Республики Арцах город Степанакерт отмечает своё 97-летие 
  • 22:52 – Итоги дня от Арцруна Ованнисяна - 21 октября 2020 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 21:25 – В крови азербайджанского рэпера Эльмина Гулиева нашли наркотики | резонансное ДТП 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Итоги дня от Арцруна Ованнисяна - 21 октября 2020

 
Итоги дня от Арцруна Ованнисяна

-????Сегодня ранним утром боевые действия продолжались по всем направлениям. Сегодня ожесточенные бои шли также в центральном направлении. 

-????На северном направлении боевые действия имели следующий характер: азербайджанские ВС предприняли несколько попыток наступления, которые были отброшены нашими ВС, заставляя противника нести значительные потери. Была применена авиация, в основном боевые самолеты, которые ни в чем не преуспели. 

-????В центральном направлении несколько диверсионных групп, видео с действиями которых опубликовала Армия обороны, пытались проникнуть в наши позиции и продвинуться вперед, но из-за точечного огня нашей артиллерии пустились в бегство. В основном это были группы без бронетехники. 

-????В южном направлении бои продолжались в нескольких позициях. Направление особенно уклонилось в сторону юга, ближе к течению Аракса. В нескольких позициях все попытки противника по продвижению вперед были пресечены, ни одна группировка не продвинулась вперед ни на миллиметр, все они были отброшены назад, неся существенные потери. 

-????Воздушные силы не применялись. Несмотря на это, нашими подразделениями ПВО был сбит один самолет, о чем мы официально сообщили. 

-????Бои продолжаются, они не такие ожесточенные, как в дни самых тяжелых боев, но сохраняют свою интенсивность. В основном в ход идет артиллерия, очень мало – бронетехника, большое число диверсионных групп, штурмовых групп, пехота, частично воздушные силы. 
 
- На данный момент я не могу сказать конкретных случаев, но  были случаи, когда армия пострадала от использования смартфонов. Их наказывают по-разному, от командных наказаний до уголовных дел. Но я не могу представить статистику, — Арцрун Ованнисян.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 0


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна | 15-10-2020
    » Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна
    » Брифинг представителя Минобороны Армении, Арцруна Ованнисяна
    » Азербайджан обстрелял в среду карабахские позиции
    » ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ
    » Азербайджан ночью стрелял в направлении Мартакерта из минометов и гранатометов
    » ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 13 ОКТЯБРЯ - ОБНОВЛЕНО
    » Азербайджан применил минометы в направлении карабахских позиций на передовой
    » Минобороны Арцаха распространило видео попытки наступления ВС Азербайджана (Video)
    » ВС Азербайджана применили гранатометы на карабахском направлении
    » Гуманитарное перемирие по азербайджански | шакалы не унимаются
    » В числе погибших азербайджанских диверсантов начальник разведки 181-ой бригады (Видео)
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Итоги дня от Арцруна Ованнисяна - 21 октября 2020

    • 22:52
    • 31
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |21 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

    • 22:48
    • 184
    • 0

    УЕФА запретил Азербайджану и Армении проводить матчи под его эгидой

    • 14:19
    • 68
    • 0

    Лидер Украины ознакомился с кандидатом в вакцины от коронавируса

    • 10:41
    • 89
    • 0

    ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ |20 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

    • 22:29
    • 320
    • 0

    Котел в Зангилане или как карабахцы прогнали нежданных шакалов

    • 19:19
    • 206
    • 0

    Заместитель начальника Генштаба ВС РА Тигран Хачатрян и генерал-майор Андраник Пилоян будут удостоены звания Национального героя.

    • 16:19
    • 96
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60679
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56250
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49735
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 48159
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45348
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39255
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37762
    • 0

    Итоги дня от Арцруна Ованнисяна - 21 октября 2020

    • 22:52
    • 31
    • 0

    УЕФА запретил Азербайджану и Армении проводить матчи под его эгидой

    • 14:19
    • 68
    • 0

    Лидер Украины ознакомился с кандидатом в вакцины от коронавируса

    • 10:41
    • 89
    • 0

    Талышей на фронте расстреливают азербайджанские заградотряды!!!

    • 14:03
    • 69
    • 0

    Трон Алиева опасно шатается — Азербайджан скоро будет не таким, каким был до 27 сентября

    • 14:00
    • 63
    • 0

    Против талышей и лезгин в Азербайджане планируются масштабные карательные акции

    • 15:50
    • 74
    • 0

    Перепуганный Алиев согласится на любые условия ради сохранения власти

    • 17:31
    • 63
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia denies Azeri claims of striking Goranboy, Tartar
    October 20, 2020 - 19:23 AMT The Defense Ministry of Armenia on Tuesday, October 20 denied Azerbaijan's claims that the Armenian side has ...

    Karabakh army displays remains one more Bayraktar drone
    October 20, 2020 - 20:17 AMTThe Nagorno-Karabakh army has destroyed one more Bayraktar drone belonging to the Azerbaijani military, which has crashed ...

    French Senator to table a bill for the recognition of Karabakh
    October 20, 2020 - 19:12 AMT French Senator Valérie Boyer will submit a proposal to the parliament of France for the recognition of ...

    City of Ryde calls on Australia to recognize Karabakh
    October 20, 2020 - 17:23 AMT The City of Ryde Council in Australia has unanimously passed a motion condemning Azerbaijan and Turkey for their attacks ...

    Another drone from Karabakh conflict zone crashes in Iran
    October 20, 2020 - 16:40 AMT Another drone from the Nagorno-Karabakh conflict zone collapsed in Khoda Afarin town of Iran on Tuesday, October 20, ...

    Armenia awarding National Hero title to two prominent military men
    October 20, 2020 - 17:48 AMT Two prominent military men will be awarded the title of the National Hero of Armenia, Prime Minister Nikol Pashinyan ...

    Toddler badly injured in Azerbaijan's bombing discharged from hospital
    October 20, 2020 - 16:23 AMTA two-year-old boy named Artsvik who was injured in Azerbaijan's shelling of the town of Martuni in Artsakh ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА