ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 22 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[22.10.20 09:16]

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сегодня с рабочим визитом отправится в США.

Запланированы встречи с госсекретарем США Майком Помпео и другими высокопоставленными официальными лицами США.

[22.10.20 09:20]

ВС Азербаиджана обстреливают Мартакерт и прилегающие деревни

В ночь на 22 октября ситуация в населённых пунктах Карабаха была сравнительно спокойной.

В настоящий момент противник применяет артиллерию в направлении Мартакерта и прилегающих сел.

Информации о пострадавших и нанесенном ущербе пока нет, сообщает МЧС Карабаха.

[22.10.20 09:54]

В настоящее время бои идут на всех направлениях линии фронта. Помимо ожесточенных боев противник осуществлял диверсионные вылазки на центральном направлении, которые успешно предотвращались подразделениями Армии обороны Арцаха. АО Арцаха пресекает намерения противника изменить оперативную обстановку в свою пользу и продолжают выполнять поставленную перед ними боевую задачу. Ночью обстановка в зоне боевых действий была относительно стабильной и напряженной. На некоторых участках продолжались артиллерийские бои.





Пресс-служба Минобороны Арцаха

[22.10.20 10:00]

Законодательное собрание одного из крупнейших штатов Австралии — Нового Южного Уэльса — официально признало независимость Республики Арцах . "За" проголосовало 61 парламентариев.

[22.10.20 10:15]

Минобороны Армении опровергло сообщение Баку об ударах баллистическими ракетами

"Заявление азербайджанской стороны о том, что Армения запустила баллистические ракеты в направлении Габалы и Кюрдамира, является абсолютной чушью и циничной ложью.

С территории Республики Армения в направлении Азербайджана не было выпущено ни одной ракеты",- заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

[22.10.20 10:26]

Городской совет города Фаулер Штата Калифорния признал право Нагорного Карабаха на самоопределение и независимость и осудил агрессию Азербайджана и Турции против армян.

[22.10.20 10:56]

Члены профессионального и академического сообщества Нидерландов призвали (http://www.vredevoorartsach.nl/) премьер-министра, министра иностранных дел, парламент Нидерландов признать независимость Арцаха и осудить агрессию Азербайджана.

[22.10.20 11:05]

Константин Затулин допустил возможность десантной операции России в Карабахе

По его словам, Азербайджан и Турция стали зачинщиками обострения в регионе. Затулин считает, что им нужно напомнить, какая страна главенствует в постсоветском пространстве. «В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады», — перечислил он возможные пути вмешательства Москвы.

[22.10.20 12:25]

Парламент Каталонии принял декларацию, призывающую к прекращению боевых действий в Арцахе, осуждая нападения на мирных жителей и поддерживая право народа Арцаха на самоопределение как единственно возможный способ разрешения конфликта.

[22.10.20 13:05] Привлечение третьих стран к урегулированию ситуации в Карабахе возможно только с согласия обеих сторон конфликта, то есть Еревана и Привлечение третьих стран к урегулированию ситуации в Карабахе возможно только с согласия обеих сторон конфликта, то есть Еревана и Баку Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

[22.10.20 14:14]

Заместитель мэра Эчмиадзина Арсен Петросян с отрядом добровольцев выехал на передовую.

Община Эчмиадзина подарила городу Гадруту внедорожник UAZ HUNTER 2012 года выпуска, который был приобретен бизнесменом из Эчмиадзина Манвел Оганесян.

"Да пребудет с вами Бог, наши смельчаки!",- сказал мэр Эчмиадзина.

[22.10.20 14:54]

предложила исключить Турцию из перечня пользователей единой системой тарифных преференций ЕАЭС: РИА Армения предложила исключить Турцию из перечня пользователей единой системой тарифных преференций ЕАЭС: РИА

[22.10.20 15:11]

Крупные американские компании — юридическая DLA Piper и лоббистская The Livingston Group — расторгли свои контракты с Азербайджаном, сообщает Спутник Крупные американские компании — юридическая DLA Piper и лоббистская The Livingston Group — расторгли свои контракты с Азербайджаном, сообщает Спутник Армения со ссылкой на Армянский национальный конгресс Америки (ANCA).

[22.10.20 15:44]

Парламент Каталонии принял декларацию, призывающую к прекращению боевых действий в Арцахе, осуждая нападения на мирных жителей и поддерживая право народа Арцаха на самоопределение как единственно возможный способ разрешения конфликта.

[22.10.20 16:34]

Разведчик, получивший "Медаль за отвагу” лично от Алиева, уничтожен в Арцахе

В ходе боев в Арцахе 21 октября был уничтожен младший сержант ВС Азербайджана, разведчик Насиров Ильяс Арзуман оглу.





Известно, что Насиров принимал участие в апрельской войне 2016 года и даже был награжден лично Ильхамом Алиевым "Медалью за отвагу”.





Напомним, что по официальным данным АО Армении, потери Азербайджана составляют около 6500 человек. Практически все тела военнослужащих армии противника раскиданы на территории Арцаха, поскольку Алиев отказался забирать их с поля боя.

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[22.10.20 16:56]

Потери вооруженных сил Азербайджана.