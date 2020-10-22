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На стороне Азербайджана участвуют террористы из Сирии | Conflict Intelligence Team

 На стороне Азербайджана участвуют террористы из Сирии | Conflict Intelligence Team
Расследование Conflict Intelligence Team доказывает, что в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии.

«Мы собирали материалы, доказывающие, что в Нагорном Карабахе есть сирийские наемники и они воюют на азербайджанской стороне... Есть фото и видеозаписи с сирийскими наемниками: сначала мы их видим в Турции на границе с Сирией, где они стоят в форме азербайджанских погранвойск, но без знаков различия — без шевронов и кокард. С ними стоят люди в форме протурецкой сирийской армии», - в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал основатель расследовательской группы CIT Руслан Левиев.

По словам Левиева, уже на других видеоматериалах видно, что эти же люди в тылу Азербайджана, и в Нагорном Карабахе, где «они захватывают позиции армянских войск». На кадрах, как рассказывает Левиев, слышна арабская речь.

СРОЧНО

Парламент канадского Онтарио осудил действия Турции и Азербайджана, просит исключить Турцию из НАТО и обсуждают признание независимости Республики Арцах.


  Источник:FMG NEWS

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