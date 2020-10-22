Азербайджанский блеф о Гяндже | OST

Следует сказать несколько слов по поводу нытья азербайджанцев на весь мир. о расположении города Гянджа "вдали от театра военных действий".
Вот точный расчет расстояний поселений от арцахско -азербайджанской линии фронта, сделанный с помощью приложения Google Earth,
На карте отмечены город #Гянджа #Азербайджан
'а, города #Степанакерт и #Шуши Арцаха. Посмотрите, на разницу в расстоянии. Вывод оставлю вам.
Напомним, что Азербайджан
рано утром 27 сентября 2020 года начал широкомасштабное наступление вдоль всей границы с Арцахом, с первого дня войны нанося удары как по военным объектам в Арцахе, так и по гражданским поселениям и инфраструктурам, включая Степанакерт.
В ответ, с 4 октября, Армия обороны Арцаха нацелена на азербайджанские военные объекты вдоль всей арцахско-азербайджанской границы, некоторые из которых расположены в окрестностях Гянджы и непосредственно в городе.
Обозреватель OST Давид Бахшиян