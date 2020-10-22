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Азербайджанский блеф о Гяндже | OST

 
Азербайджанский блеф о Гяндже

Следует сказать несколько слов по поводу нытья азербайджанцев на весь мир. о расположении города Гянджа "вдали от театра военных действий".

Вот точный расчет расстояний  поселений от арцахско -азербайджанской линии фронта, сделанный с помощью приложения Google Earth,

На карте отмечены город #Гянджа #Азербайджан'а, города #Степанакерт и #Шуши Арцаха.  Посмотрите, на разницу в расстоянии. Вывод оставлю вам. 

Напомним, что Азербайджан рано утром 27 сентября 2020 года начал широкомасштабное наступление вдоль всей границы с Арцахом, с первого дня войны нанося удары как по военным объектам в Арцахе, так и по гражданским поселениям и инфраструктурам, включая Степанакерт.

В ответ, с 4 октября, Армия обороны Арцаха нацелена на азербайджанские военные объекты вдоль всей  арцахско-азербайджанской границы, некоторые из которых расположены в окрестностях Гянджы и непосредственно в городе.

Обозреватель OST Давид Бахшиян
 




  Источник:FMG NEWS

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