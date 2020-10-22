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В Азербайджане начались жестокие трения турецких военных с местным населением

 
 турки насилуют азербайджанских женщин в Гяндже
Ранее мы уже писали о том, насколько вольготно себя чувствуют нанятые режимом Алиева для войны против армян Карабаха сирийские джихадисты в Азербайджане. Всем уже известно о том, как они стараются устанавливать в местах своей дислокации, якобы, шариатские порядки, как нападают на женщин с непокрытой головой, как грабят и разбивают витрины сельских магазинов, разбивают бутылки с алкогольными напитками, как крадут азербайджанских женщин.  Последнее особенно примечательно. Поскольку, поскольку пришлые сирийцы – сунниты, шиитских азербайджанских мулл для узаконивания своих «отношений» с местными уроженками они не приглашают. Для этих целей у них есть свои имамы, которые и совершают никях (мусульманский обряд бракосочетания).
 
Родственники похищенных не могут даже пикнуть из боязни расправы, обращение к азербайджанским властям тоже не приносят пользы. Как только появляется полиция, наемное отребье  сразу вызывает подмогу, они всем скопом стреляют в воздух, кричат «Аллах Акбар!», носятся по деревням на пикапах, а законные представители властей просто не могут ничего с ними поделать, боятся вмешаться, поступают по принципу «от греха подальше».

Это, дорогие читатели, вам известно. Известно и то, чем обосновывают сирийские легионеры свое поведение в Азербайджане – дескать, они отдают жизнь за эту страну и требуют к себе соответствующего отношения. Да, и давайте будем честными, между террористами-последователями крайнего суннизма и сельскими азербайджанскими шиитами такие столкновения предсказуемы и даже в своем роде нормальны.

Куда менее предсказуемыми оказались натянутые отношения, доходящие до вражды, между турецкими военными и населением азербайджанских деревень, в которых они дислоцированы, либо которые посещают за теми или иными нуждами. Как-то непонятно это на фоне уже набившего оскомину пантюркистского лозунга «Одна нация – два государства».

Между тем, по нашей информации, в деревнях Гойдара, Шуруд и Гараханбейли Бабекского района Нахичевани, а также в поселениях Башкышлак и Борсунлю Герамбойского района, в которых часто появляются турецкие военные, изо дня в день наблюдается усиливающаяся вражда между ними и местным населением. Надо полагать, подобное происходит и в других населенных пунктах, в которые вхожи турецкие военные. Конечно, турки – тоже сунниты, как и вскормленные ими террористы–джихадисты из Сирии, но ожидалось, что, опять-таки, в парадигме «турецко-азербайджанского единения» религиозные и этнические противоречия не будут играть особой роли. Но не тут-то было! Сейчас, судя по всему, турки к простым деревенским азербайджанцам проявляют весьма нетерпимое отношение, доходящее до ненависти, что вызывает, в свою очередь, враждебность со стороны азербайджанских крестьян.

Зафиксирован даже случай убийства двух представителей азербайджанской сельской общины, локализовать который нам не удалось. Говорят, турецкий офицер просто так выхватил пистолет и расстрелял на месте двух местных бедолаг. Их односельчане собрались и хотели казнить офицера, но подоспевшая полиция формально арестовала военного и усмирила жителей, заверив их в том, что турок понесет наказание. Этому заверению, конечно, никто не верит. Все знают, что офицера-убийцу отпустят, максимум, сделав ему дисциплинарное взыскание.
И если отношение джихадистов к местному азербайджанскому населению продиктовано стремлением придерживаться шариатских правил и установок, а также вовремя и бесперебойно получать женщин для расслабления «героев», то турецкие военные этим населением просто брезгают, считая его быдлом. Для турок азербайджанец – лишь источник пищевых продуктов. Турецкие военные забирают у крестьян скот, их же заставляют его забивать и разделывать туши, забирают кур и другую живность.
 
Это – настоящая реквизиция, которую в военное время проводят у врага, но никак ни у союзника! Для азербайджанцев, объявивших себя турками, вырисовывается поистине безрадостная картина…

Я грешным делом думал, что суннитско-шиитские противоречия в условиях столь громко декларируемого всеобъемлющего сближения Азербайджана и Турции  в виде «одной нации – двух государств» не могут играть сколько-нибудь заметной роли. Но, как мы видим, эти противоречия не просто играют огромную роль – они становятся камнем преткновения в отношении двух народов. Я уже не говорю о том, что турки традиционно относятся к азербайджанцам как к людям низшего сорта, издеваются над ними и постоянно троллят их язык. Наш источник буквально на днях слышал, как двое турецких офицеров разговаривали об окружающих их азербайджанцах. По словам военных, последние – «не турки, а хрен знает, кто такие», которые «взяли наш язык и испортили его».

Это не отношение союзников. Так относятся оккупанты к населению захваченных территорий. Очевидно, что сейчас Азербайджан оккупирован Турцией, а его правительство – де-факто вассальное по отношению к Анкаре. Сложно сказать, что азербайджанцам со своим положением теперь делать, но  очевиден и еще более прискорбен тот факт, что они привели оккупантов на свои земли сами, добровольно пригласив турецкую армию в Азербайджан.  

Игорь Ахметов


  Источник:FMG NEWS

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