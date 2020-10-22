В Азербайджане начались жестокие трения турецких военных с местным населением

Ранее мы уже писали о том, насколько вольготно себя чувствуют нанятые
режимом Алиева для войны против армян Карабаха сирийские джихадисты в
Азербайджане. Всем уже известно о том, как они стараются устанавливать в
местах своей дислокации, якобы, шариатские порядки, как нападают на
женщин с непокрытой головой, как грабят и разбивают витрины сельских
магазинов, разбивают бутылки с алкогольными напитками, как крадут
азербайджанских женщин. Последнее особенно примечательно. Поскольку,
поскольку пришлые сирийцы – сунниты, шиитских азербайджанских мулл для
узаконивания своих «отношений» с местными уроженками они не приглашают.
Для этих целей у них есть свои имамы, которые и совершают никях
(мусульманский обряд бракосочетания).
Родственники похищенных не могут
даже пикнуть из боязни расправы, обращение к азербайджанским властям
тоже не приносят пользы. Как только появляется полиция, наемное отребье
сразу вызывает подмогу, они всем скопом стреляют в воздух, кричат
«Аллах Акбар!», носятся по деревням на пикапах, а законные представители
властей просто не могут ничего с ними поделать, боятся вмешаться,
поступают по принципу «от греха подальше».
Это, дорогие читатели, вам известно. Известно и то, чем обосновывают
сирийские легионеры свое поведение в Азербайджане – дескать, они отдают
жизнь за эту страну и требуют к себе соответствующего отношения. Да, и
давайте будем честными, между террористами-последователями крайнего
суннизма и сельскими азербайджанскими шиитами такие столкновения
предсказуемы и даже в своем роде нормальны.
Куда менее предсказуемыми оказались натянутые отношения, доходящие до
вражды, между турецкими военными и населением азербайджанских деревень,
в которых они дислоцированы, либо которые посещают за теми или иными
нуждами. Как-то непонятно это на фоне уже набившего оскомину
пантюркистского лозунга «Одна нация – два государства».
Между тем, по нашей информации, в деревнях Гойдара, Шуруд и
Гараханбейли Бабекского района Нахичевани, а также в поселениях
Башкышлак и Борсунлю Герамбойского района, в которых часто появляются
турецкие военные, изо дня в день наблюдается усиливающаяся вражда между
ними и местным населением. Надо полагать, подобное происходит и в других
населенных пунктах, в которые вхожи турецкие военные. Конечно, турки –
тоже сунниты, как и вскормленные ими террористы–джихадисты из Сирии, но
ожидалось, что, опять-таки, в парадигме «турецко-азербайджанского
единения» религиозные и этнические противоречия не будут играть особой
роли. Но не тут-то было! Сейчас, судя по всему, турки к простым
деревенским азербайджанцам проявляют весьма нетерпимое отношение,
доходящее до ненависти, что вызывает, в свою очередь, враждебность со
стороны азербайджанских крестьян.
Зафиксирован даже случай убийства двух представителей азербайджанской
сельской общины, локализовать который нам не удалось. Говорят, турецкий
офицер просто так выхватил пистолет и расстрелял на месте двух местных
бедолаг. Их односельчане собрались и хотели казнить офицера, но
подоспевшая полиция формально арестовала военного и усмирила жителей,
заверив их в том, что турок понесет наказание. Этому заверению, конечно,
никто не верит. Все знают, что офицера-убийцу отпустят, максимум,
сделав ему дисциплинарное взыскание.
И если отношение джихадистов к местному азербайджанскому населению
продиктовано стремлением придерживаться шариатских правил и установок, а
также вовремя и бесперебойно получать женщин для расслабления «героев»,
то турецкие военные этим населением просто брезгают, считая его быдлом.
Для турок азербайджанец – лишь источник пищевых продуктов. Турецкие
военные забирают у крестьян скот, их же заставляют его забивать и
разделывать туши, забирают кур и другую живность.
Это – настоящая
реквизиция, которую в военное время проводят у врага, но никак ни у
союзника! Для азербайджанцев, объявивших себя турками, вырисовывается
поистине безрадостная картина…
Я грешным делом думал, что суннитско-шиитские противоречия в условиях
столь громко декларируемого всеобъемлющего сближения Азербайджана и
Турции в виде «одной нации – двух государств» не могут играть
сколько-нибудь заметной роли. Но, как мы видим, эти противоречия не
просто играют огромную роль – они становятся камнем преткновения в
отношении двух народов. Я уже не говорю о том, что турки традиционно
относятся к азербайджанцам как к людям низшего сорта, издеваются над
ними и постоянно троллят их язык. Наш источник буквально на днях слышал,
как двое турецких офицеров разговаривали об окружающих их
азербайджанцах. По словам военных, последние – «не турки, а хрен знает,
кто такие», которые «взяли наш язык и испортили его».
Это не отношение союзников. Так относятся оккупанты к населению
захваченных территорий. Очевидно, что сейчас Азербайджан
оккупирован
Турцией, а его правительство – де-факто вассальное по отношению к
Анкаре. Сложно сказать, что азербайджанцам со своим положением теперь
делать, но очевиден и еще более прискорбен тот факт, что они привели
оккупантов на свои земли сами, добровольно пригласив турецкую армию в
Азербайджан
.
Игорь Ахметов