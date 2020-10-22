Армения молча, под огнем выполняет свои обязанности союзника России 

Армения молча, уже 25 с лишним дней под сильнейшим огнем террористов, выполняет свои святые обязанности союзника России, на территории Республики Арцах ежедневно уничтожая десятки незваных гостей из радикальных группировок из Сирии.

По имеющейся в Службе Внешней Разведки России, ЦРУ США, разведки Франции в Азербайджане сосредотачиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, от "ИГИЛ" до "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад". Причем речь идет о тысячах исламских радикалов.



еряя лучших сынов Армении и Арцаха, начали операцию по уничтожению террористов, во избежание их дальнейшей передислокации на юг России. И делают все чтобы были истреблены эти варвары на территории террористического государства Не раздумывая Армения во главе Никол Пашиняна и Арцах во главе Араика Арутюняна тначали операцию по уничтожению террористов, во избежание их дальнейшей передислокации на юг России. И делают все чтобы были истреблены эти варвары на территории террористического государства Азербайджан

Заметим что до сих пор Армения даже не попросила помощи у своего союзника и старшего брата России. В Арцахе не думают устраивать телешоу и обсуждения продолжительностью в месяц стоит ли помогать вообще Армении или нет, здесь смотря в глаза смерти 20 летние дети умирая выполняют антитеррористические мероприятия.

Россия да может спать спокойно, пропагандисты могут вести спокойно свои антиармянские ток-шоу, но помните что армяне на вверенном ей направлении не допустят проникновение террористов в квартиры россиян и к вам тоже дорогие пропагандисты, которые только и мечтаете о падении власти Никола Пашиняна который принес в дома каждого армянина надежду и свободу, в угоду вашего панибратства с Роберт Кочаряном.

Но благодаря дружеским отношениям Никол Пашиняна и Владимира Путина союзники поддерживают друг друга, и помогают друг другу в трудную минуту в полном объеме. Кавычки конечно не будем раскрывать, но именно за этот братский дух и сильное плечо мы любим россиян и Россию и не любим Вас продажные журналисты. Ну и по теме информация из МИД России.