Армения
молча, уже 25 с лишним дней под сильнейшим огнем террористов, выполняет свои святые обязанности союзника России, на территории Республики Арцах
ежедневно уничтожая десятки незваных гостей из радикальных группировок из Сирии.
По имеющейся в Службе Внешней Разведки России, ЦРУ США, разведки Франции в Азербайджане сосредотачиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, от "ИГИЛ" до "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад". Причем речь идет о тысячах исламских радикалов.
Не раздумывая Армения
во главе Никол Пашиняна и Арцах
во главе Араика Арутюняна теряя лучших сынов Армении и Арцаха,
начали операцию по уничтожению террористов, во избежание их дальнейшей передислокации на юг России. И делают все чтобы были истреблены эти варвары на территории террористического государства Азербайджан
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Заметим что до сих пор Армения
даже не попросила помощи у своего союзника и старшего брата России. В Арцахе не думают устраивать телешоу и обсуждения продолжительностью в месяц стоит ли помогать вообще Армении или нет, здесь смотря в глаза смерти 20 летние дети умирая выполняют антитеррористические мероприятия.
Россия да может спать спокойно, пропагандисты могут вести спокойно свои антиармянские ток-шоу, но помните что армяне на вверенном ей направлении не допустят проникновение террористов в квартиры россиян и к вам тоже дорогие пропагандисты, которые только и мечтаете о падении власти Никола Пашиняна который принес в дома каждого армянина надежду и свободу, в угоду вашего панибратства с Роберт Кочаряном.
Но благодаря дружеским отношениям Никол Пашиняна и Владимира Путина союзники поддерживают друг друга, и помогают друг другу в трудную минуту в полном объеме. Кавычки конечно не будем раскрывать, но именно за этот братский дух и сильное плечо мы любим россиян и Россию и не любим Вас продажные журналисты. Ну и по теме информация из МИД России.
Военные эксперты РФ пока держат на плотном контроле вопрос участия иностранных боевиков в боевых действиях в Карабахе, заявила Мария Захарова, передает ТАСС.
"Военные эксперты, представители соответствующих ведомств держат этот вопрос на плотном контроле. Он нас беспокоит, мы об этом говорили в том числе и публично. Могу вас заверить, что работа непубличная ведется очень активно. Для нас это действительно является серьезной проблемой", - сказала она.