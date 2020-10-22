 Итоги Дня | Нагорный Карабах - 22 октября 2020 | Арцрун Ованнисян

Арцрун Ованнисян:





- Сегодня в течение дня противник продолжал наступательные действия на всех направлениях вдоль всей границы Арцаха. Действовали на северном, центральном и южном направлениях





- В центральном направлении противник пытался проникнуть на северо-запад и юго-запад. Все попытки продвинуться вперёд были пресечены. В некоторых направлениях враг был отброшен с огромными потерями





- На юге, в разных районах сосредоточения, различные вражеские войска пытались продвинуться на запад, север и северо-запад. Все попытки наступления были пресечены, местами отброшены, нанеся противнику значительные потери, в том числе и бронетехники





- Действия азербайджанских диверсионных групп направлены в первую очередь на распространение паники. Я уверен, что у них ничего не получится, армия и население вместе победят в этих боях





- На границе Арцаха с Ираном идут ожесточенные бои. О полном контроле Азербайджана не может быть и речи. Если их войска видят реку Аракс в каких-то узких местах, это не означает полный контроль

- Различные диверсионные группы ВС Азербайджана проникают в разные населенные пункты в прифронтовой зоне пытаются навести панику, часто просто фотографируются, иногда сжигают дома в населенных пунктах. Эти группы противника очень малочисленны - после одной контратаки они убегают из данных населенных пунктов, долго не возвращаются. Ярчайшие свидетельства тому - Гадрут и Физули, — Арцрун Ованнисян.







