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ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 23 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[23.10.20 08:54]
В ходе визита в США глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер провели встречу. Тема - ситуация в Карабахе.
 
[23.10.20 09:26]
Армия обороны Карабаха продолжает уничтожать диверсионные группы, которые состоят из наемных-террористов, сообщает пресс-служба.
 
[23.10.20 09:30]
Ночью в Карабахе было стабильно напряженно. Противник нарушил перемирие, обстреляв Мартуни и Аскеран.
В настоящее время локальные бои идут по всей линии фронта.
 
[23.10.20 09:31]
Руководитель комиссии США по армянским вопросам Франк Паллоне в соавторстве с 31 депутатоми представил Палате представителей США резолюцию о признании независимости Республики Арцах. Резолюция призывает официально признать независимость Арцаха и осудить Азербайджан и Турцию за развернутую ими агрессию. 
 
[23.10.20 09:43]
Глава Госдепа США Майк Помпео сегодня проведет встречи с главами МИД Армении и Азербайджана
в 17:30 по ереванскому времени он встретится с Джейхуном Байрамовым
в 18:30 по ереванскому времени с  Зограбом Мнацаканяном
 
[23.10.20 09:45]
ВС Азербайджана обстреливают деревни Мартунинского района из РСЗО "Смерч": МЧС Карабаха
 
[23.10.20 10:06]
В результате артобстрела города Мартакерт из системы "Град" сгорели две квартиры в многоквартирном доме. Пожарным удалось быстро потушить огонь, чтобы и в других квартирах не вспыхнул пожар. Жертв нет: МЧС Карабаха.
 
[23.10.20 13:21]

На встрече в Париже президентов Армении и Франции – Армена Саркисяна и Эмманюэля Макрона, Саркисян высоко оценил роль Франции и лично усилия президента Макрона в урегулировании конфликта. Макрон в свою очередь выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися боевыми действиями. 

Президенты сошлись во мнении о том, что мирное урегулирование не имеет альтернативы, придав важность соблюдению режима гуманитарного перемирия.

[23.10.20 13:22]
Список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе по данным на 23 октября. В нем 27 фамилии.

Общее число погибших армянских военнослужащих составило 927.
Армия обороны Арцаха
[23.10.20 13:31]
Ожесточенные бои идут на восточном направлении. В некоторых местах отбрасываем диверсионные группы противника, — Арцрун Ованнисян.
[23.10.20 14:09]
Новые данные о потерях ВС Азербайджана.
Уничтожено еще 4 БПЛА, 8 единиц бронетехники, есть 80 погибших. 
[23.10.20 14:45]
Вышедший под залог Гагик Царукян отправляется в зону боевых действий в Арцахе

«Призываю всех членов партии «Процветающая Армения», представителей областных структур добровольно присоединиться к формируемому партией отряду. Я лично возглавлю отряд и всеми своими ресурсами и возможностями продолжу быть рядом с армянским солдатом. Сегодня Родина нуждается в каждом из нас».
[23.10.20 14:57]
Дипломаты РФ и Армении подчеркнули необходимость незамедлительного вывода боевиков из зоны нагорнокарабахского конфликта, заявил МИД РФ 


  Источник:FMG NEWS

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