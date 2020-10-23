ВОЙНА В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 23 ОКТЯБРЯ | ЭКСТРЕННЫЕ НОВОСТИ

[23.10.20 13:21]





На встрече в Париже президентов Армении и Франции – Армена Саркисяна и Эмманюэля Макрона, Саркисян высоко оценил роль Франции и лично усилия президента Макрона в урегулировании конфликта. Макрон в свою очередь выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися боевыми действиями.





Президенты сошлись во мнении о том, что мирное урегулирование не имеет альтернативы, придав важность соблюдению режима гуманитарного перемирия.





[23.10.20 13:22]

Список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе по данным на 23 октября. В нем 27 фамилии.





Общее число погибших армянских военнослужащих составило 927.

Армия обороны Арцаха

[23.10.20 13:31]

Ожесточенные бои идут на восточном направлении. В некоторых местах отбрасываем диверсионные группы противника, — Арцрун Ованнисян.

[23.10.20 14:09] Новые данные о потерях ВС Азербайджана. Уничтожено еще 4 БПЛА, 8 единиц бронетехники, есть 80 погибших.

[23.10.20 14:45] Вышедший под залог Гагик Царукян отправляется в зону боевых действий в Арцахе

«Призываю всех членов партии «Процветающая Армения », представителей областных структур добровольно присоединиться к формируемому партией отряду. Я лично возглавлю отряд и всеми своими ресурсами и возможностями продолжу быть рядом с армянским солдатом. Сегодня Родина нуждается в каждом из нас». [23.10.20 14:57] Дипломаты РФ и Армении подчеркнули необходимость незамедлительного вывода боевиков из зоны нагорнокарабахского конфликта, заявил МИД РФ