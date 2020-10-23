 В Елисейском дворце состоялась встреча Армена Саркисяна и Эммануэля Макрона

В Елисейском дворце состоялась встреча Президента Республики Армения Армена Саркисяна и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона.
В ходе беседы президенты Армении и Франции обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта.
Президент Саркисян выразил благодарность Президенту Макрону, отметив, что Армения высоко ценит усилия и позицию сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франции в вопросе урегулирования конфликта.
Президент Саркисян подчеркнул, что развязанная Азербайджаном при содействии Турции широкомасштабная военная агрессия в отношении Арцаха/Нагорного Карабаха продолжается, прицельно обстреливаются населённые пункты Арцаха, мирное население и гражданские инфраструктуры, вследствие чего есть жертвы и раненные среди гражданского населения. Президент Армении выразил глубокую обеспокоенность в связи с военно-политической помощью, которую Турция оказывает Азербайджану. Он подчеркнул, что вовлечённость Турции как третьей стороны в подобном масштабе ещё более обостряет ситуацию и угрожает региональной стабильности и безопасности. Президент Саркисян сказал, что для региона отдельной угрозой являются привезённые Турцией в Азербайджан и затем участвующие в составе армии этой страны в боевых действиях против Арцаха исламистские террористы, которые, не исключено, что в какое-то время появятся также в других странах, в том числе, в Европе.
Президент Макрон также выразил озабоченность продолжающимися военными действиями и создавшейся ситуацией.
Президент Саркисян и Президент Макрон согласились, что мирное разрешение конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнули необходимость реализации достигнутых договорённостей о перемирии.
Президенты подчеркнули роль Минской группы ОБСЕ в деле урегулирования конфликта и отметили необходимость скорейшего возвращения за стол переговоров при сопредседательстве Минской группы.
Президенты Армении и Франции также с радостью констатировали, что основанные на многовековых связях и дружбе двух народов армяно-французские привилегированные отношения продолжают развиваться в духе дружбы и взаимопонимания.
Отметим, что Президент Республики Армен Саркисян отправился в Париж из Брюсселя, где встречался с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Источник:FMG NEWS
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