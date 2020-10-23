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Полный текст письма президента Арцаха Араика Арутюняна президенту Российской Федерации

 

Полный текст письма президента Арцаха Араика Арутюняна 
президенту Российской Федерации
г-ну Путину В.В.

Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Отношения между Арцахом и Россией имеют многовековую историю. Россия воспринимается в исторической памяти народа Арцаха как братская страна, которая в самых сложных ситуациях всегда протягивала руку помощи этой части армянского народа.

Российско-арцахские связи достигли качественно нового уровня в период расцвета меликств (княжеств) Арцаха, о чем имеется множество документальных свидетельств.

Более века (с начала XIX – до конца второй декады XX века) Карабах входил в состав Российской империи. Этот исторический период ознаменовался для Карабаха продолжительным периодом мира, созидания, репатриации изгнанных с родных земель соотечественников и экономического подъёма. Особого развития достигла культурная жизнь. Так, со второй половины XIX века административный и политический центр Арцаха – город Шуши являлся одним из важнейших культурных и экономических центров всего Закавказья. 

В тот же исторический период целая плеяда карабахских армян, играла важную роль в военно-политической и общественной жизни России. Особо место среди них занимают Валериан Мадатов, Иван Лазарев, Лазарь Серебряков, Михаил Лорис-Меликов, Василий Бебутов и другие. 

Тесные двусторонние связи поддерживались и в советский период. На разных фронтах Великой Отечественной войны сражались около 90 тысяч армян из Нагорно-Карабахской автономной области и исторического Арцаха, половина из которых пала, защищая Родину. По числу героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы на душу населения Арцах занимал одно из первых мест в СССР.

Все пять Маршалов СССР армянского происхождения – Иван Баграмян, Иван Исаков, Амазасп Бабаджанян, Сергей Худяков (Арменак Ханферянц), Сергей Аганов - были корнями из Арцаха. Более тридцати генералов и тысячи офицеров проявили командирский талант и героизм при защите Родины. Арцахские корни имели и братья Анастас и Артем Микояны, Иван Тевосян, Андраник Иосифян, Николай Ениколопов, Микаэл Таривердиев и многие другие деятели.

Тесные отношения между Арцахом и Россией продолжаются и по сей день. Значительная часть представителей трехмиллионной армянской диаспоры России являются выходцами из Арцаха, среди которых немало насильственно депортированных в результате осуществленных в конце 1980-х – начале 1990-х годов властями Азербайджана политики геноцида и этнических чисток. 

Особо хочу подчеркнуть, что на всех этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы. В процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия выступает и в качестве страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ, и в качестве страны, имеющей свою особую роль в поддержании мира и стабильности в регионе. Республика Арцах высоко ценит посреднические усилия России, ее активную роль и решающий вклад на всех этапах урегулирования конфликта и достижении Трехстороннего соглашения о прекращении огня 1994 года. Россия также сыграла решающую роль в восстановлении мира и стабильности во время очередной эскалации азербайджано-карабахского конфликта в 2016 году. 5 апреля 2016 года именно при посредничестве России в Москве была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и восстановлении режима прекращения огня 1994 года. 

Мы высоко ценим активные усилия России и Ваш личный вклад, направленные на приостановление широкомасштабных военных действий и агрессии Азербайджана против Арцаха. Хочу также проинформировать Вас, что в Республике Арцах и в среде всего армянского народа большой резонанс получили Ваше выступление на заседании дискуссионного клуба «Валдай» и данные Вами объективные оценки сложившейся ситуации. 

В своем выступлении Вы подчеркнули следующее: «Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с этнического противоборства. К сожалению, это факт, когда в Сумгаите, а потом в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Все это в комплексе мы должны учитывать». К сожалению, и по сей день Азербайджан продолжает проводить эту политику геноцида.

Многоуважаемый Владимир Владимирович, 

Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

С самыми наилучшими пожеланиями, 
Араик Арутюнян, президент Республики Арцах



  Источник:FMG NEWS

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