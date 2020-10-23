Представитель МИД России назвала поддержку молдавского кандидата Германией вмешательством

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 22 октября приняла участие в пресс-конференции, в ходе которой заявила о том, что в Москве расценивают как прямое вмешательство в президентские выборы в Молдове заявления министра обороны Германии в поддержку экс-премьера Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на пост президента страны. Об этом сообщает пресс-службаМИД России.

По представленной информации, в официальном Twitter-аккаунте председателя германской партии Христиан-демократический союз (ХДС), министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр 13 октября было опубликовано официальное обращение в преддверии президентских выборов в Молдове, 1 ноября. Представитель правительства ФРГ однозначно высказалась в поддержку кандидатуры председателя партии «Действие и солидарность» Майи Санду.

Официальный представитель МИД назвала такие заявления абсолютно неприемлемыми и противоречащими международной практике.

Стоит отметить, что согласно опросам, нынешний президент Молдовы Игорь Додон и экс-глава правительства Майя Санду являются основными претендентами на победу в президентских выборах.