Узбекистан экспортировал 13,4 тыс тонн хурмы в январе-сентябре 2020 года

В январе-сентябре 2020 года Узбекистан экспортировал 13,4 тыс тонн хурмы, это на 4,6 тонны больше чем за аналогичный период 2019 года. В стоимостном выражении экспорт хурмы составил более $1,7 млн (+28 процентов, больше чем в прошлом году). Об этом 22 октября сообщила пресс-служба государственного таможенного комитета Узбекистана.

Основными импортёрами узбекской хурмы стали Кыргызстан – 50 процентов и Россия – 39 процентов.

За эти 9 месяцев поставки хурмы из Узбекистана также осуществлялись в Белоруссию и ОАЭ. Впервые, выращенная в Узбекистане хурма реализована в Польше, Литве и Германии. Всего фрукт поставляют в 10 стран.

Более того, в текущем году экспорт хурмы в Туркменистан увеличился в 3,2 раза, а на Украину в 1,2 раза.

Добавим, что за первые девять месяцев этого года, Узбекистан экспортировал кондитерские изделия на $4,1 млн. Сладости приобрели в 9-и странах. По данным ГТК Узбекистана, 39 процентов кондитерских изделий экспортировано в Кыргызстан, а 29 процентов – в Таджикистан.