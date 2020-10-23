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В Украине почти за 30 лет украли 5 млн гектаров земли

  • 23.10.2020, 18:25,
  • В Мире + Европа » Украина
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В Украине почти за 30 лет украли 5 млн гектаров землиПрезидент Украины Владимир Зеленский 22 октября дал большое интервью «Осень-2020: победы и вызовы» четырём украинским каналам. В ходе общения с журналистами он отметил, что почти за 30 лет путём обмана народа в стране было украдено 5 млн гектаров земли. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе лидера страны.

Зеленский заявил, что политики старого поколения на протяжении многих лет запугивали жителей страны земельной реформой, тем самым не давая им права свободно распоряжаться своей землёй. Изначально было 7 млн гектаров сельхозугодий, но из них осталось чуть больше 2 млн, добавил президент.

Лидер страны напомнил, что 15 октября он подписал указ о передаче сельскохозяйственных земель из государственной в коммунальную собственность.

Зеленский заострил внимание на том, что почти 30 лет чиновники лгали народу, говоря, что в случае проведения земельной реформы все земли будут раскуплены иностранцами. В то же время они сами разворовывали угодья, подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что после назначения нового главы госгеокадастра Романа Лещенко, ему поступали звонки с угрозами относительно земельной реформы. Президент отметил, что открытие рынка земли было в его предвыборной программе и он выполнил своё обещание.





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