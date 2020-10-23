Президент Туркменистана поручил насытить рынки недорогими продуктами

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 22 октября поручил соответствующим чиновникам насытить внутренний рынок товарами первой необходимости. Инструкции были даны в рамках совещания по наращиванию продовольственного изобилия. Об этом сообщило государственное информагентство «Туркменистан сегодня»

Президенту доложили, что в следующем году будут расширены посевные площади под выращивание картофеля, плодоовощной продукции. На данный момент особое внимание уделяется высаживанию фруктовых деревьев и винограда.

В рамках собрания Бердымухамедов распорядился расширить местное производство с упором на продукты питания. При этом он отметил, что соответствующие цены должны быть приемлемыми. В этой связи он поручил чиновникам расширить контроль над сохранением доступности продукции.

Глава Союза промышленников и предпринимателей Довран Худайбердыев доложил, что внутренний рынок сейчас полностью обеспечен мясом и куринными яйцами. Кроме того, после ввода эксплуатацию животноводческого комплекса по разведению крупного рогатого скота в Марыйском велаяте удастся сократить импорт молока, сливочного масла и мороженного, отметил чиновник.

В продолжение совещания было подчёркнуто, что в стране расширяется производство подсолнечного и сливочного масла, маргарина, сахара; растёт количество хозсубъектов по производству сухофруктов и фруктовых соков.

Заслушав отчёты, президент отметил, что в текущих условиях также важно расширить услуги по доставке продуктов на дом и повысить качество обслуживания покупателей.