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Дальневосточный капитал - идея родом из СССР

  • 23.10.2020, 14:16,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Дальневосточный капитал - идея родом из СССРДепутат Госдумы из Якутии Федот Тумусов предложил выплачивать жителям Дальнего Востока деньги просто за то, что они живут на этой территории. Кроме того, парламентарий предлагает выплачивать дополнительные средства всем тем, кто переехал на Дальний Восток и живет там больше пяти лет, сообщает Federalcity.

Парламентарий разработал целый законопроект, опираясь на идеи, опробованные еще во времена СССР. В тексте указано, что на доплату должны иметь право все, кто родился на Дальнем Востоке. Сумма выплаты должна быть не меньше, чем материнский капитал — отюсда и название этой инициативы.

Тумусов отметил, что для каждого дальневосточника с момента рождения нужно открывать специальный счет, на который был каждый год начислялись по 10 тысяч рублей. Эти деньги, по задумке парламентария, должны пойти на компенсацию транспортных расходов на переезд в ДФО. Кроме того, эти деньги можно пустить на развитие бизнеса, оплату лечения, покупку жилья и много другое. Депутат подчеркнул, что тратить их дальневосточники могут по всей стране.

Федот Тумусов пояснил, что подобная поддержка — очередной шаг в развитие Дальнего Востока, о котором так много говорят в последнее время. По его словам, все проекты в виде «дальневосточного гектара», ТОРов, Свободного порта Владивосток не слишком отражатся на жизни обычных граждан.

Поэтому в ДФО нужно вводить особую социальную политику, используя опыт СССР и Аляски.
«Аляска — это тот же север. Когда там рождается человек, на его имя открывается счет с суммой около 1000 долларов, ему предоставляется различные льготы социального характера», — резюмировал парламентарий.




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