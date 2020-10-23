Казахстан и Южная Корея обсудили перспективы экономического взаимодействия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22 октября провёл телефонный разговор с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Лидеры стран обсудили нынешнее положение дел и перспективы развития межгосударственного сотрудничества. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Главы государств с большим удовлетворением отметили высокий уровень активного экономического партнёрства. Напомним, что это партнёрство обрело деловую конструктивность, благодаря договорённостям, достигнутым в ходе государственного визита президента Республики Кореи в Казахстан в апреле прошлого года.

Как значимый плод двустороннего сотрудничества, Мун Чжэ Ин указал на строительство и запуск предприятия по производству автомобилей «Hyundai» в Алматы.

В рамках беседы, были обсуждены контакты сторон и на международных площадках. Президенты согласовали свои позиции по направлениям ВТО и МАГАТЭ. Особым пунктом беседы политиков, стали совместные меры в противодействии пандемии коронавируса.

В целях дальнейшего наращивания взаимоотношений, глава Корейской республики адресовал Касым-Жомарту Токаеву приглашение, посетить с визитом Южную Корею в 2021 году.