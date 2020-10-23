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«Спартак» одолел СКА в Питере

  • 23.10.2020, 11:47,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

22 октября московский «Спартак» в красивом стиле обыграл в гостях со счётом 4:1 санкт-петербургский СКА в матче Регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.





"Спартак" одолел СКА в Питере
Фото: Ольга Софронова




Матчем со «Спартаком» в Ледовом Дворце СКА открывал заключительную в октябре домашнюю серию игр. Для питерцев встреча с красно-белыми принципиальна не только по самому факту противостояния хоккейных команд двух столиц, но и потому, что «Спартак» возглавляет Олег Знарок — бывший наставник СКА. В прошлом незавершённом сезоне красно-белые увезли из Северной Пальмиры две победы, так что нахождение соперничающих команд на разных полюсах таблицы, нисколько не гарантировало СКА лёгкой победы в родных стенах.





"Спартак" одолел СКА в Питере
Фото: Ольга Софронова




В нынешнем сезоне питерские армейцы в середине сентября встречались со «Спартаком» в Москве и увезли победу 2:0. После этого СКА накрыл коронавирус: на карантине находились и представители тренерского штаба и большое количество ведущих игроков. Обернулось этой игрой экспериментальным составом и потерей очков в матчах «Сибирью», «Ак Барсом», «Барысом», «Металлургом», московскими ЦСКА и «Динамо».





"Спартак" одолел СКА в Питере
Фото: Ольга Софронова




И вот прошло больше месяца, и СКА предстал перед своими болельщиками практически в боевом составе под руководством вернувшего в полном составе тренерского штаба. Не было пока только голкипера Аскарова. У «Спартака» больших перестановок по сравнению с предыдущей игрой не было. Корректировка коснулась только четвёртого звена, в составе которого на матч со СКА вышли Шабловский и Круженков.





"Спартак" одолел СКА в Питере
Фото: Ольга Софронова




Первый период прошёл под диктовку красно-белых: первым уже на стартовой минуте после броска из круга вбрасывания отличился Фёдоров, затем Кузьменко подкараулил ошибку Кулика и счёт сравнял. Но неуверенная игра голкипера СКА Хелльберга привела к тому, что красно-белые после контратак забили ещё две шайбы в первой двадцатиминутке: Широков подправил полёт шайбы с пятака на 11 минуте, а на 15-й Цыплаков реализовал большинство. Счёт стал 1:3. При этом защитник Дмитрий Вишневский отметился тремя результативными передачами.





"Спартак" одолел СКА в Питере
Фото: Ольга Софронова




В начале второго периода после очередной ошибки своего коллеги Бердин сменил Хелльберга в воротах питерской команды, надёжности на последнем рубеже стало больше, но забить у хоккеистов СКА не получалось — Гудачек действовал надёжно. Да и весь «Спартак» действовал грамотно в защите и агрессивно в атаке. И это касается всех без исключения звеньев.





"Спартак" одолел СКА в Питере
Фото: Ольга Софронова




В третьем периоде москвичи увеличили разницу в счёте после точного броска Широкова, сделавшего дубль в этом матче. СКА так и не нашёл способов пробить оборону соперника, нанеся по его воротам всего 15 бросков за матч. Да и сами спартаковцы сыграли один из лучших своих матчей в сезоне, действуя дисциплинированно и уверенно на протяжении всей игры.





"Спартак" одолел СКА в Питере
Фото: Ольга Софронова




СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Голы: 00.50 Фёдоров (Ганзл, Вишневский) 0:1, 06.51 Кузьменко 1:1
10.42 Широков (Вишневский, Ганзл) 1:2, 14.58 Цыплаков (Вишневский, Фёдоров) 1:3 ГБ, 41.13 Широков (Ганзл, Фёдоров) 1:4





Судьи: Виктор Бирин, Роман Гофман





Штраф: 6-2





Броски в створ: 15-43





Вратари: Магнус Хелльберг (20.56 Михаил Бердин) — Юлиус Гудачек





22 октября 2020 года. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 6567 зрителей.





Текст: Наталья Бухарева.





Фото: Ольга Софронова.





Фотоальбом с этого матча





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