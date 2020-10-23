 Итоги Дня | Нагорный Карабах - 23 октября 2020 | Арцрун Ованнисян

Утром ВС Азербайджана предприняли попытки наступления по всей линии фронта. Кроме этого они бомбили населенные пункты, в том числе Мартакерт и Бердзор.

Противник отброшен на юг от Мартуни и Бердзора – Арцрун Ованнисян





- На брифинге в едином армянском информационном центре при правительстве Армении представитель Минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что в течение дня противник обстреливал Мартакерт с прилегающими селами, а также город Бердзор, недалеко от которого упало три снаряда.





- Были предприняты попытки диверсионного проникновения в село Шехер Мартунинского района, на востоке Карабаха, в также в Диваник и другие села. Ведется работа по их нейтрализации, уже достигнуты некоторые успехи. Почти полностью очищен Шехер, в прилегающих лесах эти работы пока ведутся.





- На южном направлении почти весь день подразделения ВС Азербайджана пытались атаковать в районе нижнего течения реки Воротан, несколько атак было отброшено. Несколько подразделений рассеялись, попытавшись скрыться в ущельях. Противник был отброшен дальше к югу от Бердзора (Лачин).





- В целом напряженность сохраняется, в основном идут очаговые бои без четких линий фронта нет. Противник пытается нападать на дороги и транспортные узлы. Эти нападения нейтрализуются армянскими силами.