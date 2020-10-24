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Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян раскрыл подробности переговоров в США по Карабаху:

 Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян раскрыл подробности переговоров в США по Карабаху:
На международных переговорах обсуждаются пути обеспечения немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе.
- Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции «более чем ясно» высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий. 
- На встрече с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном  предупредил об опасности турецкой экспансии на Южном Кавказе. 
- Стороны подчеркнули необходимость выполнения договоренностей о немедленном прекращении огня и сошлись во мнении, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно в рамках единственного международного мандата – сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
- Возможность отправки в Карабах миротворцев рассматривается в настоящее время: «Миротворцы «на земле» – это часть дела. Миротворцы «на земле» – это способ, которым нам необходимо консолидировать, заняться любым риском устойчивости прекращения огня. Это являлось частью дела в течение очень долгого времени – применительно к способу, которым мы стремимся к мирному урегулированию. И сейчас это тоже является частью дела».
- Заявил в США, что в  результате последнего конфликта 90 тыс. человек стали беженцами: «То, что мы видим с 27 октября города и деревни Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом – наземной, авиационной бомбежкой. Около 90 тыс. человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность. Разрушено до 8 тыс. объектов инфраструктуры».



  Источник:FMG NEWS

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