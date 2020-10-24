 Канадская компания Bombardier приостанавливает поставки авиадвигателей Турции для «Bayraktar»

Канадская компания Bombardier Recreational Products (BRP) объявила, что приостанавливает поставки двигателей БПЛА в «страны с неясным применением».
Расположенная в Квебеке BRP, более известная как производитель снегоходов Ski-Doo и Lynx, заявила, что лишь на прошлой неделе узнала, что двигатели, произведенные ее австрийской дочерней компанией Rotax, использовались для турецких беспилотников Bayraktar TB2.
Старший вице-президент BRP Мартин Ланжелье сообщил Канадскому международному радио, что получив данную информацию, они немедленно начали тщательное расследование и приостановили поставки авиадвигателей в «страны с неясным применением».
Мартин Ланжелье подчеркнул, что все двигатели, производимые Rotax в Австрии, сертифицированы исключительно для использования в гражданских целях.
Американская фирма по связям с общественностью Mercury Public Affairs расторгла контракт на 1 миллион долларов США с правительством Турции в условиях, когда Турция оказывает поддержку Азербайджану в войне против Арцаха. | politico.com