

Всемирно известная организация Genocide Watch, занимающаяся оценкой угроз



Как отмечает Genocide Watch, Совет Безопасности ООН должен потребовать, чтобы Всемирно известная организация Genocide Watch, занимающаяся оценкой угроз геноцида , присвоила Азербайджану 9-ю степень угрозы геноцида и 10-ю степень отрицания.Как отмечает Genocide Watch, Совет Безопасности ООН должен потребовать, чтобы Азербайджан прекратил все наступательные операции против Карабаха и издал приказ о прекращении огня.

Канадская компания Bombardier Recreational Products (BRP) объявила, что приостанавливает поставки двигателей БПЛА в «страны с неясным применением». Расположенная в Квебеке BRP, более известная как производитель снегоходов Ski-Doo и Lynx, заявила, что лишь на прошлой неделе узнала, что двигатели, произведенные ее австрийской дочерней компанией Rotax, использовались для турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Старший вице-президент BRP Мартин Ланжелье сообщил Канадскому международному радио, что получив данную информацию, они немедленно начали тщательное расследование и приостановили поставки авиадвигателей в «страны с неясным применением». Мартин Ланжелье подчеркнул, что все двигатели, производимые Rotax в Австрии, сертифицированы исключительно для использования в гражданских целях.



