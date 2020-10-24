«Требуем международного трибунала для тех, кто бомбил Степанакерт!»

По сей день мы зафиксировали гибель как минимум 37 граждан, пострадало 118 человек. Об этом на брифинге сообщил омбудсмен Карабаха (Арцах
) Артак Бегларян.
По его словам, один из них был ранен вчера ночью в результате обстрела ВС Азербайджана села Аветараноц.
"Наши предварительные иследования показывают, что повреждено либо уничтожено около 10500 частных домов, 1500 единиц инфраструктуры, а также общественных и производственных объектов.
Повреждено также движимое имущество (1100), большинство из них – автомобили. Точные данные будут представлены позже”,- рассказал Беларян.
Вчера ВС Азербайджана обстреливали исключительно гражданские объекты, в том числе жилые участки, инфраструктуры и производственные объекты, сообщил на брифинге в субботу омбудсмен Карабаха (Арцах
) Артак Бегларян.
"Очевидно, что это нападение было умышленным и оценивается как военное преступление (согласно Женевской конвенции)”,- отметил он.
Армянское общество выступили с призывом к мировому сообществу, в котором было подчеркнуто: «Лица, устроившие геноцид
по отношению к армянам в Нагорном Карабахе остались безнаказанными, и продолжают совершать военные преступления. Каждый божий день обстрелам из запрещенных ракет со стороны Азербайджана подвергается столица Арцаха город Степанакерт в котором гибнут мирные жители. Требуем специального международного трибунала!».