Новый список героев военнослужащих, представленных к высоким государственным наградам:
- Подполковник Алексей Камоевич Давтян представлен для получения ордена "Боевой крест" 1-ой степени.
- Младший сержант Роман Володяевич Акопджанян будет награжден медалью "За боевые заслуги".
- сержант Генрик Давидович Торосян будет награжден медалью "За боевые заслуги".
- старший лейтенант Карен Витальевич Саакян будет награжден медалью "За боевые заслуги".
- На получение этой же медали представлены рядовые Зограб Оганесян и Эдгар Артемович Мамиконян, младший сержант Арман Гнелович Паравян.
- Майор Артак Юрьевич Дадамян будет награжден медалью "За боевые заслуги".
- капитан Зорий Армикович Бадунц будет награжден медалью "За боевые заслуги".
- старший лейтенант Сасун Давидович Асрян будет награжден медалью "За боевые заслуги".
- капитан Геворг Сергеевич Погосян будет награжден медалью "За боевые заслуги".
- капитан Камо Славикович Петросян будет награжден медалью "За боевые заслуги".
- старший лейтенант Гаспар Размикович Оганян будет награжден медалью "За боевые заслуги".