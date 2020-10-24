Новый список героев военнослужащих, представленных к высоким государственным наградам:

- Подполковник Алексей Камоевич Давтян представлен для получения ордена "Боевой крест" 1-ой степени.

- Младший сержант Роман Володяевич Акопджанян будет награжден медалью "За боевые заслуги".

- сержант Генрик Давидович Торосян будет награжден медалью "За боевые заслуги".

- старший лейтенант Карен Витальевич Саакян будет награжден медалью "За боевые заслуги".

- На получение этой же медали представлены рядовые Зограб Оганесян и Эдгар Артемович Мамиконян, младший сержант Арман Гнелович Паравян.

- Майор Артак Юрьевич Дадамян будет награжден медалью "За боевые заслуги".

- капитан Зорий Армикович Бадунц будет награжден медалью "За боевые заслуги".

- старший лейтенант Сасун Давидович Асрян будет награжден медалью "За боевые заслуги".

- капитан Геворг Сергеевич Погосян будет награжден медалью "За боевые заслуги".

- капитан Камо Славикович Петросян будет награжден медалью "За боевые заслуги".

- старший лейтенант Гаспар Размикович Оганян будет награжден медалью "За боевые заслуги".