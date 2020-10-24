 На южном направлении враг перешел к обороне | Сенор Асратян

На южном направлении противник перешел к обороне.

Пишет бывший Начальник Управления Вооруженных Сил Арцаха по информации и связям с общественностью, полковник Сенор Асратян.«Вот уже третий день противник на южном направлении, в зоне азербайджано-арцахского конфликта, не только не может развить успехи предыдущего дня, но и на некоторых участках, уступая, ценой больших потерь, перешел к обороне."Сегодня, во время боевых действий Бердзор-Ишханадзор на поле боя, видя блестящую готовность наших войск, я убедился, что все делается для того, чтобы в результате у нас была полная ПОБЕДА''.