Ночью обстановка в зоне арцахско-азербайджанского конфликта оставалась относительно стабильно-напряженной. На отдельных участках продолжались артиллерийские бои.





Вечером вражеские силы в очередной раз применили артиллерию по мирным населенным пунктам, а частности, в направлении общин Кармир шука (Красный базар), Тахавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района.





В настоящее время на всех направлениях линии фронта идут бои локального значения. Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают операции по обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника.

В ночь на 25 октября ВС Азербайджана продолжали обстреливать армянские населенные пункты. Артиллерия была применена в направлении общин Кармир Шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района. При этом вражеские силы наносили удары не только по мирным поселениям, но и по прилегающим к ним территориям с лесами и полями сельскохозяйственного значения. В указанных населенных пунктах нет военных объектов. Жертв среди гражданского населения нет.

Госслужба по ЧС Республики Арцах





А это утренний трофей