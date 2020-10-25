 Сенаторы США и депутаты Франции единогласно поддерживают право Арцаха на самоопределение

Ранее Паллоне и группа из 30 конгресменов внесли в Палату представителей США резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.

аконопроект о признании Республики Арцах внесен в Нижнюю палату парламента Франции, заявил исполнительный директор Фонда государственных интересов Армении Давид Папазян.





Он сообщил Арменпрессу, что в последние 10 дней велась работа с членом совета директоров ANIF Домиником де Вильпеном, местными журналистами и членами парламента. Им была представлена ситуация в Арцахе, факт присутствия наемников в Карабахе, роль Турции, причастность которой полностью меняет картину.





"Мы объяснили, что единственный реальный политический путь решения вопроса - это признание независимости Республики Арцах международным сообществом. Поскольку во французском парламенте быстро осознали реальность, законопроект сегодня утром поступил в Нижнюю палату Национального собрания Франции”, - сказал Папазян.





Ожидается, что проект будет обсужден в ближайшие несколько недель. Законопроект первым подписал представитель Социалистической партии Франсуа Пуппони.





Папазян отметил, что в этом же направлении ведутся работы и в Лондоне и в Риме.





Ранее Франсуа Пуппони сообщил, что присутствовал на демонстрации перед Национальным собранием, чтобы потребовать признания Арцаха и призвать Францию взять на себя ответственность за защиту армян.





"Как депутат, я продолжу представлять все возможные инициативы. С завтрашнего дня я внесу резолюцию, подписанную несколькими депутатами, чтобы наше национальное представительство проголосовало за признание Арцаха и право армян жить на своей земле", - написал он на своей странице в Facebook.





Через десять дней делегация во главе с Пуппони совершит поездку в Армению, чтобы засвидетельствовать поддержку Франции.

Противодействовать агрессии Азербайджана в Карабахе - значит противодействовать турецкому исламизму в Европе, подчеркнула депутат французского парламента Валери Буайе .

Законопроект о признании Нагорного Карабаха поступил в Сенат Франции. Об этом написала на своей официальной странице в Facebook депутат французского парламента Валери Буайе.





"Противодействовать наступлению Азербайджана на Нагорный Карабах – значит и противодействовать проникновению турецкого исламизма в Европу. На этой неделе я представила в Сенат проект о признании Нагорного Карабаха и осуждении действий Турции и Азербайджана", - написала она.





Напомним, несколько дней назад аналогичный проект был представлен в Национальное Собрание, то есть в нижнюю палату французского парламента. Тем самым, теперь похожий проект поступает в Сенат, то есть в верхнюю палату.



