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Сенаторы США и депутаты Франции единогласно поддерживают право Арцаха на самоопределение

 
Глава комиссии США по армянским вопросам Фрэнк Паллоне призвал США ввести санкции против Азербайджана. 

"США должны предпринять такие важные шаги, как введение санкций, чтобы заставить Азербайджан соблюдать режим прекращения огня и положить конец использованию иностранных боевиков-террористов", - написал Паллоне в Twitter. 

Ранее Паллоне и группа из 30 конгресменов внесли в Палату представителей США резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха.
 
 
 Сенаторы США и депутаты Франции единогласно поддерживают право Арцаха на самоопределение
Французские депутаты посетили в Ереване Мемориал жертв геноцида армян. 
Накануне делегация парламента Франции приехала в Армению, они намерены посетить и Нагорный Карабах.
В 2001 году Национальное Собрание Франции официально признало факт геноцида армян в Османской Турции в 1915‑1923 гг.

Законопроект о признании Республики Арцах внесен в Нижнюю палату парламента Франции, заявил исполнительный директор Фонда государственных интересов Армении Давид Папазян. 

Он сообщил Арменпрессу, что в последние 10 дней велась работа с членом совета директоров ANIF Домиником де Вильпеном, местными журналистами и членами парламента. Им была представлена ситуация в Арцахе, факт присутствия наемников в Карабахе, роль Турции, причастность которой полностью меняет картину. 

"Мы объяснили, что единственный реальный политический путь решения вопроса - это признание независимости Республики Арцах международным сообществом. Поскольку во французском парламенте быстро осознали реальность, законопроект сегодня утром поступил в Нижнюю палату Национального собрания Франции”, - сказал Папазян.

Ожидается, что проект будет обсужден в ближайшие несколько недель. Законопроект первым подписал представитель Социалистической партии Франсуа Пуппони. 

Папазян отметил, что в этом же направлении ведутся работы и в Лондоне и в Риме.

Ранее Франсуа Пуппони сообщил, что присутствовал на демонстрации перед Национальным собранием, чтобы потребовать признания Арцаха и призвать Францию взять на себя ответственность за защиту армян.

"Как депутат, я продолжу представлять все возможные инициативы. С завтрашнего дня я внесу резолюцию, подписанную несколькими депутатами, чтобы наше национальное представительство проголосовало за признание Арцаха и право армян жить на своей земле", - написал он на своей странице в Facebook. 

Через десять дней делегация во главе с Пуппони совершит поездку в Армению, чтобы засвидетельствовать поддержку Франции. 
 
Противодействовать агрессии Азербайджана в Карабахе - значит противодействовать турецкому исламизму в Европе, подчеркнула депутат французского парламента Валери Буайе.
Законопроект о признании Нагорного Карабаха поступил в Сенат Франции. Об этом написала на своей официальной странице в Facebook депутат французского парламента Валери Буайе.

"Противодействовать наступлению Азербайджана на Нагорный Карабах – значит и противодействовать проникновению турецкого исламизма в Европу. На этой неделе я представила в Сенат проект о признании Нагорного Карабаха и осуждении действий Турции и Азербайджана", - написала она. 

Напомним, несколько дней назад аналогичный проект был представлен в Национальное Собрание, то есть в нижнюю палату французского парламента. Тем самым, теперь похожий проект поступает в Сенат, то есть в верхнюю палату.



  Источник:FMG NEWS

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