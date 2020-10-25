Израиль из Азербайджана ведет военную разведку территории Ирана | Азербайджан и Израиль против Ирана

Высшие руководители Израиля постоянно призывают страны Персидского залива и Азербайджан к солидарности в борьбе с Ираном. Звучат призывы к странам региона сформировать единый фронт в борьбе с экспансией Тегерана.

Политик, известный близостью к премьер-министру Беньямину Нетаньяху, предупредил, что Иран может нанести удар по Хайфе (Израиль).

«Пришло время странам Персидского залива объединиться с Израилем для формирования сильного фронта и противостоять терроризму на Ближнем Востоке»,- написал он.





Ранее Пентагон сообщил, что по американским базам «Айн Аль-Асад» и аэропорту Эрбиля было выпущено более 12 баллистических ракет.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал ракетные удары по базам США в Ираке «местью за убийство генерала Касыма Сулеймани». Верховный лидер Ирана пообещал ответить на действия США.





Помимо этого из Израиля мог быть переброшен в приграничный район Ирана спецназ, который помимо работы против армянских ВС, также планирует нанесение ударов по Ирану. За последние дни были совершенны несколько рейсов из Израиля в Баку . То что инструкторы из Израиля демонстрируют возможности своих БПЛА и дронов в зоне боевых действий не вызывает сомнений, так как это не раз было доказано, к тому же неграмотные азербайджанцы не могут эффективно использовать дорогие БПЛА израильского производства. И вот на фоне войны в Республике Арцах инструкторы из Израиля которые убивают армян используя боевые БПЛА, вместе с этим ведут разведку военных объектов вдоль границы Азербайджана с Ираном. Уже несколько разведывательных дронов были сбиты Иранскими ПВО на своей территории.

Помимо этого масштабная переброска иранских войск к границе с Азербайджаном вызвана необходимостью сохранения баланса сил в регионе, расшатанного турецко-азербайджанской авантюрой в зоне Карабахского конфликта.





Увеличение контингента турецкой вооруженных сил в Нахичевани и уже у границ с Ираном в зоне боевых действий требуют от Тегерана превентивные меры по недопущению просачивания турецких эмиссаров и управляемых ими группировок в северо-западные провинции, густо населенные тюркоязычными населением.





Более того, в Иране опасаются, что конфликт может стать весьма затяжным и привлечь новых игроков, что чревато также рисками собственной безопасности. Иранское руководство осознает, что активные военные действия именно на сопредельных с ним районах ведутся для создания в дальнейшем удобного плацдарма вторжения на территорию Исламской Республики. В этом контексте Тегеран не считает случайной активную поддержку Израилем турецко-азербайджанской агрессии.





В виду непредсказуемостью ситуации и было принято решение укрепить иранскую группировки в регионе дополнительными силами с тяжелой техникой, включая танки. Также активизировалась работа всех видов разведки.





Весьма маловероятно,что Иран напрямую вмещается в конфликт, однако своим демаршем он окажет психологическую поддержку армянской стороне, видя в ней более надёжного соседа в вопросе обеспечения своей безопасности.

Но очевидно что против Армении, Арцаха и Ирана ведут свою войну и Азербайджан и Турция и Израиль.

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