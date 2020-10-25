Слова Владимира Путина о Карабахе – начало новой реальности на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Валдайском форуме не мог не коснуться внезапно разгоревшейся войны в Нагорном Карабахе. По словам российского президента, это – «конфликт в самом худшем его варианте». Путин в своей речи расставил приоритеты во взаимоотношениях с Арменией и Азербайджаном, огласив то, что от него достаточно долго ждали, как армяне, так и друзья России по всему миру.

Владимир Владимирович назвал в качестве причины Карабахского конфликта жестокие преступления против армянского народа – Сумгаитскую резню и преследования армян на территории самого Нагорного Карабаха азербайджанскими властями. Это можно расценивать как прямую поддержку борьбы армян Арцаха за свободу и независимость от тиранического режима, правящего с начала 90-х гг. прошлого века в Баку. Не забыл российский лидер и о вине Турции в преступлениях против армянского народа, напомнив о Геноциде армян в период Первой мировой войны. Таким образом, Владимир Путин послал Баку и Анкаре совершенно конкретный мессидж – повторения Геноцида Москва не допустит ни при каких обстоятельствах.

Впрочем, на этом жесткие выпады Путина против Азербайджана и Турции не закончились. Так, президент России коснулся темы несамостоятельных государств, заявив, что «руководители там вассалы, а за вассала все решает господин». Вряд ли можно представить себе более зависимого от сюзерена государство постсоветского пространства, чем Азербайджан, во всем согласовывающий свои действия с Турцией и ее лидером Реджепом Тейипом Эрдоганом.

Последний заслужил от Путина и персонального внимания – в ответ на вопрос о стремлении Эрдогана к Османскому наследию, лидер России не стал отрицать наличие такового, заявив, что интересующимся лучше спросить о подобного рода стремлении самого президента Турции. Вместе с тем, говоря непосредственно о Карабахском вопросе, Путин заявил, что там позиции Москвы и Анкары не совпадают. Так российский лидер отринул претензии Азербайджана и подчеркнул несовпадение видения Москвой Карабахского урегулирования также и с Баку, везде и во всем следующего турецким указаниям и директивам.

Реальностью наших дней является то, что Азербайджан – давно не самостоятельное государство, и все решения его правительства следует воспринимать как часть имперской политики Турции. Это было очевидно на протяжении всех последних лет для каждого, кто хотя бы немного интересуется региональной политикой. Однако то, что об этом сказал президент России – дорогого стоит, ведь таким образом была подчеркнута российская позиция, как непосредственно по Нагорному Карабаху, так на по Южному Кавказу в принципе. Российская Федерация – надежный союзник Армении, который готов и будет выполнять взятые на себя обязательства. Более того, Москва привержена принципам мирного урегулирования Карабахского конфликта, которые сейчас самым грубым образом нарушают Азербайджан и Турция. Неприятие подобного рода методов и борьба против них – лейтмотив политики России последних дней.

В этом контексте следует особым образом рассматривать возмутившее некоторых представителей армянской интеллигенции высказывание Путина о том, что Армения и Азербайджан – равные партнеры для Москвы. Учитывая приведенные выше тезисы президента РФ, речь идет не о равном статусе двух стран для России в принципе – все мы знаем, что Армения – не просто партнер, но и союзник Москвы, единственный в регионе. Путин имел в виду лишь равное внимание, которое готов уделить каждой стороне на переговорах по Карабаху. Таким образом, здесь вновь имел место призыв воюющим сторонам сесть за стол переговоров, который раз за разом не замечает преступное руководство Азербайджана, развязавшее войну, и его турецкие кураторы.

Ильхам Алиев и его клика получили жесткий вербальный отпор от российского президента, за которым наверняка последуют конкретные действия. Россия не будет просто так смотреть на азербайджанскую агрессию и провоцируемую Баку региональную дестабилизацию.

В этой связи коренным народам Азербайджана необходимо пристально следить за любыми военно-политическими изменениями на Южном Кавказе, так как это напрямую затрагивают и их освобождение. Очередная победа армянского оружия в Карабахской войне и укрепление позиций России не могут не стать для нас позитивным фактором. Первое вновь будет важным прецедентом для освобождения талышей, лезгин, аварцев и других угнетенных Баку этносов. Второе явится залогом их безопасности и благополучия в будущем – нацменьшинства современного Азербайджана целиком и полностью пророссийские и готовы сотрудничать с Москвой в любых ее региональных инициативах. Особое значение для азербайджанских автохтонов приобретает противостояние инициируемой Анкарой пантюркистской угрозе – кто, как не они испытали на себе все прелести турецкого угнетения и жизни на положении людей второго сорта. Уверены, что речь Владимира Путина на Валдайском форуме станет началом не только новой эры российско-армянских отношений, международного признания Арцаха, но и переформатирования азербайджанского гособразования, а, значит, освобождения всех угнетенных им народов. И уж тогда мы, как отметил Путин, постараемся не замерзнуть на могилах наших врагов и угнетателей.

Игорь Ахметов