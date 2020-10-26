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Трагедия деревни Санджаради: Талыши, очнитесь!

Трагедия деревни Санджаради: Талыши, очнитесь!

На фронтах Карабахской войны продолжают погибать представители коренных народов Азербайджана. Точно потери среди них не подсчитаны, и вряд ли когда-либо будут. Однако наш друг, талышский активист Рашад Ликидж рассчитал долю убитых талышей на примере деревни Санджаради, за несколько дней лишившейся трети своего мужского населения. Приводим его текст полностью.



Дорогие мои соотечественники! Мы много писали о том, что с самого начала войны в Карабахе азербайджанский режим отправляет талышей прямо на передовую, и главные потери в этой войне несут именно талыши, разумеется, наряду с лезгинами, аварцами и представителями прочих коренных народов, погибающими по той же самой причине.  Впрочем, сейчас наиболее ожесточенные бои идут на юге Карабаха, что относительно близко к Талышистану,  и в этих боях число талышей превышает даже количество лезгин – их силой забирают прямо из близлежащих деревень и городов нашего края и сразу бросают на линию огня – вместе с сирийскими джихадистами. Понятно, что чем больше потерь среди джихадистов и талышей, тем лучше для преступной банды и фашистского государства, завладевших Талышистаном – нашей многострадальной Родиной. Чем меньше джихадистов останется – тем меньшим придется платить. Чем меньше будет талышской молодежи – тем меньше головной боли алиевскому режиму, и тем меньше возможность воспроизведения нашего народа в дальнейшем. Обо всем этом мы писали, но, по правде говоря, где-то в глубине души мне не хотелось в это верить, хотя доказательств всегда было предостаточно…





Но когда позавчера я узнал о произошедшем в талышской деревне Санджаради Астаринского района, которую тырки называют Санджара-кенди, картина стала мне ясной окончательно – во всей своей трагичности. Скажите на милость, каким образом почти треть призывников  маленькой деревни могла погибнуть в один день?  По рассказам сельчан, из деревни на фронт ушли примерно 30 человек. Ранее среди сельчан-призывников  уже были погибшие, имелись свежие могилы. Но позавчера – сразу 8 тел одновременно! Это означает только одно – их всех  сразу  же после мобилизации кинули в первые ряды, в самое пекло боевых действий, где они и погибли… Интересно, что среди погибших есть майор в отставке, которого буквально силой потащили на фронт. У него остались 2 дочери, которые сейчас оплакивают своего непонятно за что погибшего отца.





Давайте попробуем на примере деревне Санджаради произвести несложные подсчеты. Если из 30 мобилизованных оттуда только вчера погибло 8, а до того – еще несколько человек, и это, наверняка, не конец, ведь боевые действия продолжаются, а, значит, будут еще погибшие, то, получается, что из всех призывников-талышей погибает не менее половины! Такого не может быть, если в этом нет злого умысла — совершенно определенной политики.



Я сейчас обращаюсь к тем мерзавцам, которые призывают талышскую молодежь участвовать в войне в Карабахе ради «азербайджанского флага», мнимого шахидства и других только им известных целей! Посмотрите в глаза матерей, потерявших своих детей! Обращаюсь к членам так называемого Общественного совета талышей Азербайджана, которые то и дело призывают к войне против карабахских армян и «освобождению земель». Что вы скажете матерям Санджаради и других уголков Талышистана, потерявшим своих детей?  Позор вам за то, что вы своими провокационными и постыдными речами бросаете цвет нашей нации в огонь абсолютно не касающейся нас войны ради своих собственных шкурных интересов, рассчитывая на получение благ от властей Азербайджана – наместников Даджджала!



Думаю, настало время обратиться в правозащитные организации относительно системы мобилизации представителей национальных меньшинств Азербайджана и несоразмерности их участия в войне в Карабахе. Этого просто нельзя допускать! Причем, данная проблема касается не только талышей, но и лезгин, аварцев и других коренных этносов Прикаспия.



Трагедия Санджаради – это трагедия талышского народа. Я всегда воздерживался от каких бы то ни было призывов к неповиновению властям, дабы избежать нежелательных репрессий против моих соплеменников. Но сейчас я во весь голос говорю: дорогие мои, спасайте своих детей! Защитите их от азербайджанских угнетателей! А «аксакалов», выступающих с постыдными бравурными речами, предупреждаю: не смейте больше мутить воду.  Хватит, замолчите!



إنا لله وإنا إليه راجعون


Рашад Ликидж


Источник — https://www.talyshistantimes.com/content/sanjaraditragedy





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