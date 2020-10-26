Конец турецких «Байрактаров» в карабахском небе

За последние 48 часов в Карабахе превратились в металлолом 9 турецких суперсовременных беспилотников «Bayraktar», еще недавно вольготно чувствовавших себя в армянском небе. И это неудивительно, ведь технические характеристики «Знаменосцев» (именно так переводится название этих БПЛА с турецкого языка), поистине, впечатляют – они способны сбрасывать бомбы на пехоту противника, уничтожать его технику с помощью противотанковых ракет, находясь при этом в воздухе до 12 часов.

Ранее Армия обороны Карабаха испытывала с этими машинами серьезные проблемы, однако теперь турецко-азербайджанский альянс потерял целую эскадрилью «Байрктаров». Интересным фактом является отсутствие характерных для ракет или зенитных снарядов повреждений на упавших машинах. Причиной столь блестящего успеха карабахской армии, по нашим сведениям, стали полученные армянами российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха». Последние создают радиоэлектронные помехи, лишая летательные аппараты противника управления и выводя из строя его навигационные системы.

Неудивительно, что сейчас в военно-политическом руководстве Азербайджана и Турции царит паника. Если раньше хоть какие-то успехи азербайджанских войск в Карабахе обеспечивались именно контролем неба турецкими «Байрактарами», то теперь этот контроль отсутствует. «Байрактарам» пришел конец. Более того, при наличии у карабахцев «Красух» туркам и азербайджанцам проблематично использовать и самолеты – они также легко станут жертвой российских комплексов РЭБ.

Еще более фатальны политические последствия работы «Красух» на карабахской земле. Во-первых, это буквально уничтожает остатки военно-политического престижа Турции. Во-вторых, срывает турецкие военные контракты на поставки беспилотников (кому они нужны, если их целыми звеньями сбивают российские комплексы). А в-третьих, по всей видимости, скоро следует ожидать полного провала азербайджано-турецкой агрессии в Карабахе, после чего последует развал Азербайджана с одной стороны и крушение турецкой внешнеполитической экспансии на Ближнем Востоке и в иных регионах – с другой.

Собкор.