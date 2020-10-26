 Москва призвала Турцию способствовать прекращению огня в Нагорном Карабахе

Москва призывает Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращение огня и начала содержательных переговоров по урегулированию в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
Он напомнил, что в ночь на 10 октября по итогам 11-часовых консультаций министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении "с участием представителей США и Франции вышли на согласование Совместного заявления, предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса".
«Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии»,- заявил Лавров в интервью «Афинскому и Македонскому агентству новостей».
Москва против военного решения в Нагорном Карабахе и призывает всех внешних игроков воздержаться от раскручивания военного сценария, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
«Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления», - заявил Лавров в интервью «Афинскому и Македонскому агентству новостей».
Он напомнил, что в пользу «исключительно политического» урегулирования «четко высказывались президенты России, США и Франции в качестве руководителей-председателей Минской группы ОБСЕ».
«Призываем всех внешних «игроков» сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», - резюмировал Лавров.