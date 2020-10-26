 Москва призвала Турцию способствовать прекращению огня в Нагорном Карабахе

Москва призывает Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращение огня и начала содержательных переговоров по урегулированию в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.





Он напомнил, что в ночь на 10 октября по итогам 11-часовых консультаций министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении "с участием представителей США и Франции вышли на согласование Совместного заявления, предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса".





«Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии»,- заявил Лавров в интервью «Афинскому и Македонскому агентству новостей».