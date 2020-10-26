Срочно | Перемирие в Нагорном Карабахе не работает!

Перемирие не работает! Ударные беспилотники Азербайджана появились в небе над Арменией. Наш источник в городе Горис передает, что 10 минут назад работало ПВО Армении. Предположительно был сбит ударный беспилотник. Азербайджанская армия не оставляет попыток перерезать "лачинский коридор". ANNA-NEWS

Только что был сбит второй ударный дрон. Это территория Армении, а не Нагорного Карабаха. ANNA-NEWS

ВС Азербайджана применили военную авиацию по городу Мартуни, грубо нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое в гуманитарных целях: Госслужба по ЧС.