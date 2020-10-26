Срочно | Перемирие в Нагорном Карабахе не работает!

Перемирие не работает! Ударные беспилотники Азербайджана появились в небе над Арменией. Наш источник в городе Горис передает, что 10 минут назад работало ПВО Армении. Предположительно был сбит ударный беспилотник. Азербайджанская армия не оставляет попыток перерезать "лачинский коридор". ANNA-NEWS
Только что был сбит второй ударный дрон. Это территория Армении, а не Нагорного Карабаха. ANNA-NEWS
ВС Азербайджана применили военную авиацию по городу Мартуни, грубо нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое в гуманитарных целях: Госслужба по ЧС.
Шушан Степанян:
Министерство обороны РА еще раз официально заявляет, что армянская сторона строго соблюдает гуманитарный режим прекращения огня, установленный с 08:00.
Заявления азербайджанской стороны о том, что армянская сторона якобы нарушила режим прекращения огня по гуманитарным соображениям, не соответствуют действительности и носят явно провокационный характер.
В связи с этим минобороны РА рассматривает немедленное введение четких параметров для поддержания режима прекращения огня и начало процесса обмена телами других военнопленных, а также тел погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста.