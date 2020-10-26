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Полноценная база НАТО появилась у южных границ России | Азербайджан против России

 
Пресс-секретарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) Ваграм Погосян на своей странице в соцсети Facebook пишет:

«Азербайджанская сторона грубейшим образом нарушила договоренность о гуманитарном перемирии также в третий раз. Соответствующие выводы об откровенно наглом поведении режима Алиева по отношению ко всему цивилизованному миру еще будут сделаны, но сегодня задача каждого из нас – защитить Родину от турецкого врага.
Нам не оставили иной альтернативы, а этот единственный путь должен нас вести только к Победе».
 
Президент Азербайджана Алиев только что заявил, что "в случае иностранной агрессии" Азербайджан будет использовать турецкие истребители F-16. Какие ещё нужны доказательства того, что НАТОвская база появилась у границ России. И она вместе с террористами из Сирии останется там навсегда. Неужели это не угроза безопасности России?
 
Многие в России не хотят принять  факт, что Азербайджан де-факто уже стал вилайетом Турции на границе с Россией.
Внешняя политика и военные действия Азербайджана уже курируются турками. Сам Алиев окончательно превратился в марионетку Эрдогана, которую выбросят после войны за ненадобностью.

Захочет ли Россия, а также Иран появления кораблей НАТО  на Каспии?
Если что, то натовские F16  уже базируются и применяются  Азербайджаном против его союзника Республики Армения и Арцаха.
 
Политика войны и террора диктаторов и фашистов современного мира, Эрдогана и его щенка Алиева - прямой удар по имиджу Путина, Макрона и Трампа.
 
Сейчас ясно одно что Ильхаму Алиеву наплевать на громкие заявления Трампа
 



  Источник:FMG NEWS

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