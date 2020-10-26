Полноценная база НАТО появилась у южных границ России | Азербайджан против России

Пресс-секретарь президента Республики Арцах
(Нагорно-Карабахской Республики, НКР
) Ваграм Погосян на своей странице в соцсети Facebook пишет:
«Азербайджанская сторона грубейшим образом нарушила договоренность о гуманитарном перемирии также в третий раз. Соответствующие выводы об откровенно наглом поведении режима Алиева по отношению ко всему цивилизованному миру еще будут сделаны, но сегодня задача каждого из нас – защитить Родину от турецкого врага.
Нам не оставили иной альтернативы, а этот единственный путь должен нас вести только к Победе».
Президент Азербайджана Алиев только что заявил, что "в случае иностранной агрессии" Азербайджан
будет использовать турецкие истребители F-16. Какие ещё нужны доказательства того, что НАТОвская база появилась у границ России. И она вместе с террористами из Сирии останется там навсегда. Неужели это не угроза безопасности России?
Многие в России не хотят принять факт, что Азербайджан
де-факто уже стал вилайетом Турции на границе с Россией.
Внешняя политика и военные действия Азербайджана уже курируются турками. Сам Алиев окончательно превратился в марионетку Эрдогана, которую выбросят после войны за ненадобностью.
Захочет ли Россия, а также Иран появления кораблей НАТО на Каспии?
Если что, то натовские F16 уже базируются и применяются Азербайджаном против его союзника Республики Армения
и Арцаха.
Политика войны и террора диктаторов и фашистов современного мира, Эрдогана и его щенка Алиева - прямой удар по имиджу Путина, Макрона и Трампа.
Сейчас ясно одно что Ильхаму Алиеву наплевать на громкие заявления Трампа