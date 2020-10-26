Полноценная база НАТО появилась у южных границ России | Азербайджан против России

Пресс-секретарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР ) Ваграм Погосян на своей странице в соцсети Facebook пишет:





«Азербайджанская сторона грубейшим образом нарушила договоренность о гуманитарном перемирии также в третий раз. Соответствующие выводы об откровенно наглом поведении режима Алиева по отношению ко всему цивилизованному миру еще будут сделаны, но сегодня задача каждого из нас – защитить Родину от турецкого врага.

Нам не оставили иной альтернативы, а этот единственный путь должен нас вести только к Победе».

Президент Азербайджана Алиев только что заявил, что "в случае иностранной агрессии" Азербайджан будет использовать турецкие истребители F-16. Какие ещё нужны доказательства того, что НАТОвская база появилась у границ России. И она вместе с террористами из Сирии останется там навсегда. Неужели это не угроза безопасности России?

Многие в России не хотят принять факт, что Азербайджан де-факто уже стал вилайетом Турции на границе с Россией. Внешняя политика и военные действия Азербайджана уже курируются турками. Сам Алиев окончательно превратился в марионетку Эрдогана, которую выбросят после войны за ненадобностью.

Захочет ли Россия, а также Иран появления кораблей НАТО на Каспии? Если что, то натовские F16 уже базируются и применяются Азербайджаном против его союзника Республики Армения и Арцаха.

Политика войны и террора диктаторов и фашистов современного мира, Эрдогана и его щенка Алиева - прямой удар по имиджу Путина, Макрона и Трампа.

Сейчас ясно одно что Ильхаму Алиеву наплевать на громкие заявления Трампа



