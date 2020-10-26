 Армения и Австрия и Европейский Совет поддержали Эммануэля Макрона

МИД Армении выразил полную солидарность с Францией и лично президентом Эммануэлем Макроном на фоне оскорбительных высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соответствующее сообщение размещено на страничке в Twitter армянского внешнеполитического ведомства.





"Оскорблениям, поддержке терроризма, инструментализации религии в целях разжигания ненависти нет места в цивилизованном мире"

Вена просоединилась к демаршу в отношении Анкары





Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал Францию и президента Эммануэля Макрона в словесных баталиях с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.





"Я осуждаю оскорбления президента Эрдогана в адрес президента Макрона. Они снова показывают, что Турция все больше и больше отдаляется от Евросоюза и наших общих ценностей. Полная поддержка и солидарность Франции", - написал политик в Twitter.





Вместе с тем в соцсетях распространилась информация, что австрийские моторы больше не будут поставляться для турецких беспилотников Bayraktar

Австрийская газета Der Standard сообщает, что таким образом, подразделение выполнило предписания своих владельцев, канадской компании Bombardier.

"Их использовали при операциях против Курдской рабочей партии, а теперь их поставляют в Азербайджан для войны в Карабахе", - говорится в заявлении компании.





Тем не менее становится очевидным, что страны Евросоюза готовятся к жёстким санкциям против Анкары. Последние связаны не столько с чувством солидарности с армянским народом, сколько из желания обезопасить себя от турецкой экспансии и сбавить агрессивное поведение Эрдогана.