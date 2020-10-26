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Армения и Австрия и Европейский Совет поддержали Эммануэля Макрона

 Армения и Австрия и Европейский Совет поддержали Эммануэля Макрона
МИД Армении выразил полную солидарность с Францией и лично президентом Эммануэлем Макроном на фоне оскорбительных высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Соответствующее сообщение размещено на страничке в Twitter армянского внешнеполитического ведомства. 

"Оскорблениям, поддержке терроризма, инструментализации религии в целях разжигания ненависти нет места в цивилизованном мире"
Вена просоединилась к демаршу в отношении Анкары 

Канцлер Австрии Себастьян Курц  поддержал Францию и президента Эммануэля Макрона в словесных баталиях с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

"Я осуждаю оскорбления президента Эрдогана в адрес президента Макрона. Они снова показывают, что Турция все больше и больше отдаляется от Евросоюза и наших общих ценностей. Полная поддержка и солидарность Франции", - написал политик в Twitter. 

Вместе с тем в соцсетях распространилась информация, что  австрийские моторы больше не будут поставляться для турецких беспилотников Bayraktar
Австрийская газета Der Standard сообщает, что таким образом, подразделение выполнило предписания своих владельцев, канадской компании Bombardier.
"Их использовали при операциях против Курдской рабочей партии, а теперь их поставляют в Азербайджан для войны в Карабахе", - говорится в заявлении компании. 

Тем не менее становится очевидным,  что страны Евросоюза готовятся к жёстким санкциям против Анкары. Последние связаны не столько с чувством  солидарности с армянским народом, сколько из желания обезопасить себя от турецкой экспансии и сбавить агрессивное поведение Эрдогана. 
 
На прошлой неделе Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций после высказываний Эрдогана в адрес французского президента Эммануэля Макрона. Эрдогану не понравились заявления Макрона в отношении мусульман и он сказал, что президенту Франции стоит "проверить психику".

В Париже эти заявления сочли неприемлемо грубыми. Неприемлемыми их назвал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который призвал Эрдогана "прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также высказался по этому поводу, потребовав от Эрдогана уважения к Евросоюзу и странам региона.
 
Напомним что совсем недавно лично Эрдоган совершил надругательство над святыней христиан превратив в мечеть собор Айа Софию и замазав святые изображения тряпками, а сейчас вопит об нарушении прав мусульман во Франции.
 
Ученые, искусствоведы и реставраторы со всего мира выражают беспокойство о сохранности святых христианских фресок в турецких мечетях, которые недавно получили статус мечетей.

За последние несколько лет в Турции уже шесть зданий бывших церквей потеряли статус музеев и превратились в мечети, при этом четыре из них ранее назывались соборами Святой Софии (в Стамбуле, Трабзоне, Изнике и Визе). Фрески и мозаики с изображениями христианских святых в этих соборах закрыли тряпками, занавесками, щитами или навесным потолком, орнамент на полу застелили коврами. Некоторые покрытия снимаются на момент, когда в здании нет богослужений, но часть изображений стали полностью недоступны для посетителей. А за состоянием "загороженных" мозаик и фресок гораздо сложнее следить, отмечают специалисты.
 
Вот где говорят чья бы корова не мычала а вот твоя бы молчала. Просто Эрдоган думает что ему можно издеваться над христианами, а вот христиане должны только терпеть и не отвечать на вызовы. Что же получил по зубам Эрдоган от Макрона. 


  Источник:FMG NEWS

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