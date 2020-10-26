Армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала новый список военнослужащих, представленных к высоким государственным наградам





- Сержант Мнацакан Георгиевич Саакян представлен к награждению орденом "Боевой крест" 1-ой степени, а сержант Арман Эдуардович Вардумян к медали "За боевые заслуги".

- Рядовой – контрактник Валерий Варданович Авагимян будет награжден медалью "За боевые заслуги".

- Подполковник Эрик Валерикович Акопджанян представлен к медали "За отвагу".

- Генерал-майор Карен Эрнестович Арустамян, полковники Давид Аркадьевич Аветисян, Николай Борисович Мхитарян были представлены к награждению ордена "Боевой Крест" 1-ой степени.

- К награждению орденами "Боевой Крест" 2-ой степени представлены рядовой Арен Авакович Чобанян, рядовой Овик Ованнесович Асатрян, рядовые Эрик Самвелович Гарибян, Тигран Ашотович Симонян и Спартак Айкович Асатрян, рядовой Давик Каренович Багдасарян.