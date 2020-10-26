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Была предпринята попытка диверсионного проникновения на север Гадрута | Арцрун Ованнисян

 
ВС Азербайджана подошли к воротам в Сюник - представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян представил ситуацию на передовой:
 
- Сегодня рано утром, как сообщает Армия обороны, вооруженные силы Азербайджана, к которым присоединились различные террористические организации, а также подразделения Вооруженных сил других стран, начали широкомасштабную атаку в юго-восточном направлении, обстреливая и бомбя города Арцаха. 
- На некоторых участках ВС Азербайджана продвинулись, однако ситуация не критична.
- Накануне поздно вечером противнику удалось взять город Кубатлу.
- Ранним утром вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабные действия, одновременно подвергая обстрелам населенные пункты.
- Была предпринята попытка диверсионного проникновения на север Гадрута, но противник оставил машины и убежал.
- У сел Шехтер, Дживаник, Азох и других населенных пунктах шли бои с диверсионными группами и сейчас идет зачистка местности. 
 
#ПОБЕДИМ


  Источник:FMG NEWS

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