Была предпринята попытка диверсионного проникновения на север Гадрута | Арцрун Ованнисян

ВС Азербайджана подошли к воротам в Сюник - представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян представил ситуацию на передовой:
- Сегодня рано утром, как сообщает Армия обороны, вооруженные силы Азербайджана, к которым присоединились различные террористические организации, а также подразделения Вооруженных сил других стран, начали широкомасштабную атаку в юго-восточном направлении, обстреливая и бомбя города Арцаха.
- На некоторых участках ВС Азербайджана продвинулись, однако ситуация не критична.
- Накануне поздно вечером противнику удалось взять город Кубатлу.
- Ранним утром вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабные действия, одновременно подвергая обстрелам населенные пункты.
- Была предпринята попытка диверсионного проникновения на север Гадрута, но противник оставил машины и убежал.
- У сел Шехтер, Дживаник, Азох и других населенных пунктах шли бои с диверсионными группами и сейчас идет зачистка местности.
#ПОБЕДИМ