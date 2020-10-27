Нагорный Карабах | ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ 13:00

В настоящее время на некоторых направлениях линии фронта происходят локальные бои. Подразделения АО Арцаха продолжают выполнение поставленной боевой задачи, удерживая оперативно-тактическую обстановку под контролем. Ночью обстановка в зоне боевых действий оставалась относительно стабильно напряженной. На некоторых участках продолжались артиллерийские бои. Вечером силы противника активно использовали беспилотные летательные аппараты, часть из которых была повреждена силами ПВО Армии обороны Арцаха. Противник продолжал обстреливать мирные населенные пункты, в частности города Мартуни, Мартакерт и села верхнего подрайона Аскеранского района, — пресс-служба Минобороны Арцаха.

Министр обороны Карабаха Джалал Арутюнян освобожден от занимаемой должности. Решение принял президент Карабаха Араик Арутюнян.

По его словам, это вынужденная мера, поскольку Джалал Арутюнян получил ранение в ходе боев.

Новый министр обороны Карабаха - генерал-лейтенант Микаел Арзуманян. Указ о его назначении подписал президент Карабаха Араик Арутюнян

Новоназначенный министр обороны Карабаха Микаел Арзуманян пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать ожидания народа.



Государственная служба по ЧС В ночь с 26 на 27 октября во всех населенных пунктах Арцаха было относительно спокойно. А в верхнем подрайоне Аскерана, в целом, стабильная напряженность все еще сохраняется.

ВС Азербайджана подвергли обстрелу территорию Армении





"Сегодня утром, около 10:00-10:15, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, беспилотниками (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийскими средствами азербайджанская сторона обстреляла позиции армянской пограничной заставы на пункте пересечения южной границы Армении с Ираном.





Зафиксировав очередное нарушение режима прекращения огня и обстрел государственной границы Армении, Министерство обороны заявляет, что будет вынуждено нанести ответные удары по азербайджанским силам",- сказала пресс-секретарь Минобороны Армениии Шушан Степанян.

ВС Армении нанесли ответные действия Азербайджану. В результате обстрела противником южной границы Армении, армянская сторона не понесла потерь, — Шушан Степанян.

В результате атаки противника в направлении южной границы РА погибших и раненых нету. Армянская сторона уже начала ответные действия. [Шушан Степанян]