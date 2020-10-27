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Армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала новый список военнослужащих, представленных к высоким государственным наградам

 Армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала новый список военнослужащих, представленных к высоким государственным наградам
За уничтожение большого количества живой силы и бронетехники врага ряд военнослужащих был представлен к высоким государственных наградам.
 
Армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала новый список военнослужащих, представленных к высоким государственным наградам:

- Два подполковника Арман Ашотович Акопян и Мгер Армоевич Шамирян представлены к ордену "Боевой крест" первой степени. 
- Капитан Геворг Артаваздович Аршакян и старший лейтенант Наири Мгерович Мкротчян будут награждены медалями "За боевые заслуги".
- Капитан Унан Ованнесович Акопян, капитан Геворг Арменович Гаспарян, майор Эдгар Нерсесович Кандаян, майор Ашот Рубенович Мусаелян, лейтенант Телман Герасимович Мхитарян, майор Андраник Левонович Пилипосян, майор Седрак Ашотович Мадатян, капитан Ваге Гагикович Гюлзадян, старший лейтенант Агван Гарникович Мовсисян, подполковник Мгер Ромикович Гукасян представлены к медалям "За отвагу". 
- Рядовой Карен Арсенович Аракелян представлен к медали "За боевые заслуги".
- Сержант Гор Тигранович Саакян будет награжден медалью "За отвагу".
- Рядовой Геворг Меружанович Оганян, капитан Мхитар Артурович Оганян, капитан Арман Рафикович Аветисян, младший сержант Арман Артурович Кочарян представлены к медали "За боевые заслуги".
- К медалям "За отвагу" представлены лейтенант медслужбы Давид Самвелович Читчян и водитель, рядовой- контрактник Меружан Степанович Бегларян, прапорщик Арцах Артурович Барсегян, сержант - контрактник Мехак Беникович Сафарян.



  Источник:FMG NEWS

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