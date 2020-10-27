Алексей Сандыков жестко поставил на место Владимира Соловьева | Отношение к русским в Армении было, есть и будет более чем хорошим!

Алексей Сандыков: отношение к русским в Армении было, есть и будет более чем хорошим



Депутат Национального собрания Армении молоканин Алексей Сандыков рассказал телеведущему Владимиру Соловьеву о проблемах российской мягкой силы в Армении.



По словам армянского парламентария, в Армении нет никаких проблем ни с русским языком, ни с российской военной базой. Однако есть ряд вопросов, связанных с отсутствием финансирования культурно-образовательных проектов со стороны России.

В частности, Сандыков отметил полуразрушенный вид дома культуры в посёлке Лермонтово и аварийное состояние, расположенного в селе Амракиц, русского православного храма Святого Николая Чудотворца. Депутат также подчеркнул, что западные гранты, в отличие от российских, распределяются гораздо эффективнее, в то время как помощь России по гуманитарным программам «скорее тлеющая, чем действующая».



Надеемся, что после данного визита российское посольство начнет более активно работать в этом направлении, а представители Россотрудничества пересмотрят своё отношение к финансированию культурно-образовательных проектов в странах СНГ.

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване

Помимо этого еще на ряд оскорблений Соловьева который льется в эфире Рос ТВ только потому что руководит Арменией не его друг Роберт Кочарян, депутат Национального собрания Армении русский Алексей Сандыков дал ясные и четкие ответы для граждан России.

Алексей Сандыков отметил что в Армении со второго класса во всех школах изучается русский язык, в Армении действуют более 10 филиалов государственных ВУЗ-ов России не говоря о том что в Ереване действует Российско-Армянский Университет (РАУ) На фото наверху и внизу крупные многокорпусные здания российских двух университетов.





Российско-Армянский Университет (РАУ)





Помимо этого стало известно также что Соловьев по всей видимости за финансовое поощрение представляет национальные интересы Азербайджана. "Я лично хвалил Алиева”: Соловьев отчитывается перед Годом Нисановым о работе на пользу Азербайджана. Теперь понятно что хвалит он Алиева за деньги Нисанова, а ругает Пашиняна за отсутствие таковых, ввиду того что у Пашиняна нет ворованных у народа денег для журналистов из России.

Лебезящий перед азербайджанцем, председателем совета директоров "Киевской площади” Соловьев получил по шапке за недавний эфир с Гариком Мартиросяном.

смотреть с 2:06:45

По материалам @ПОЛИТНОР