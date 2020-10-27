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В Баку никогда не получат весть о падении Карабаха | Никол Пашинян

В Баку никогда не получат весть о падении Карабаха | Никол Пашинян 
Никол Пашинян выступил с обращением к народу ...

Уже месяц как турецко-азербайджанские террористические силы ведут войну против армян Карабаха. Они напали танками, артиллерией, турками, пакистанцами. Они хотели за короткое время захватить Карабах. Но Карабах хоть и ранен, но выстоял

Армяне Карабаха, все армяне будут биться за Карабах до конца. Каждый контрудар будет уничтожающим для противника

В Азербайджане каждую минуту ждут весть о падении Арцаха. Но они ее не получат

Мы будем бороться до конца, за каждое дерево, за каждый сантиметр этой земли
 
Вчерашнее мое выступление имело две цели: показать мировому сообществу конструктивную позицию армянских сторон и продемонстрировать решительность армянского народа бороться за свои права:

У Карабаха есть достаточное количество вооружений для борьбы

Все ради Арцаха. Все во имя Арцаха! Эта логика должна лежать в основе всех наших действий сегодня

У нас есть много друзей, которые стояли, стоят и будут стоять с армянским народом в сложные времена. И мы безмерно благодарны им за это

За время этой войны существенно изменилось отношение международного сообщества к арцахскому вопросу. Мировые игроки принимают и объявляют, что Азербайджан и Турция  сторона-агрессор

Отказ Азербайджана от взаимных уступок легитимизировал наше право бороться до конца за наши права, за нашу свободу
 
Армянский народ - ты победитель. Иди и возьми свою победу.
 
Правительство, избранное армянским народом, ни на шаг не отступит от достижения этой цели.
 
В нужный момент нанесенный контрудар будет иметь для противника сокрушительные последствия. 
 
В Баку никогда не получат весть о падении Карабаха, заявил премьер.


  Источник:FMG NEWS

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