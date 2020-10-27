В Баку никогда не получат весть о падении Карабаха | Никол Пашинян 

Уже месяц как турецко-азербайджанские террористические силы ведут войну против армян Карабаха. Они напали танками, артиллерией, турками, пакистанцами. Они хотели за короткое время захватить Карабах
. Но Карабах
хоть и ранен, но выстоял
Армяне Карабаха, все армяне будут биться за Карабах до конца. Каждый контрудар будет уничтожающим для противника
В Азербайджане каждую минуту ждут весть о падении Арцаха. Но они ее не получат
Мы будем бороться до конца, за каждое дерево, за каждый сантиметр этой земли
Вчерашнее мое выступление имело две цели: показать мировому сообществу конструктивную позицию армянских сторон и продемонстрировать решительность армянского народа бороться за свои права:
У Карабаха есть достаточное количество вооружений для борьбы
Все ради Арцаха. Все во имя Арцаха! Эта логика должна лежать в основе всех наших действий сегодня
У нас есть много друзей, которые стояли, стоят и будут стоять с армянским народом в сложные времена. И мы безмерно благодарны им за это
За время этой войны существенно изменилось отношение международного сообщества к арцахскому вопросу. Мировые игроки принимают и объявляют, что Азербайджан
и Турция сторона-агрессор
Отказ Азербайджана от взаимных уступок легитимизировал наше право бороться до конца за наши права, за нашу свободу
Армянский народ - ты победитель. Иди и возьми свою победу.
Правительство, избранное армянским народом, ни на шаг не отступит от достижения этой цели.
В нужный момент нанесенный контрудар будет иметь для противника сокрушительные последствия.
В Баку никогда не получат весть о падении Карабаха, заявил премьер.