В Баку никогда не получат весть о падении Карабаха | Никол Пашинян 

Никол Пашинян выступил с обращением к народу ...





Уже месяц как турецко-азербайджанские террористические силы ведут войну против армян Карабаха. Они напали танками, артиллерией, турками, пакистанцами. Они хотели за короткое время захватить Карабах . Но Карабах хоть и ранен, но выстоял





Армяне Карабаха, все армяне будут биться за Карабах до конца. Каждый контрудар будет уничтожающим для противника





В Азербайджане каждую минуту ждут весть о падении Арцаха. Но они ее не получат





Мы будем бороться до конца, за каждое дерево, за каждый сантиметр этой земли

Вчерашнее мое выступление имело две цели: показать мировому сообществу конструктивную позицию армянских сторон и продемонстрировать решительность армянского народа бороться за свои права:





У Карабаха есть достаточное количество вооружений для борьбы





Все ради Арцаха. Все во имя Арцаха! Эта логика должна лежать в основе всех наших действий сегодня





У нас есть много друзей, которые стояли, стоят и будут стоять с армянским народом в сложные времена. И мы безмерно благодарны им за это





За время этой войны существенно изменилось отношение международного сообщества к арцахскому вопросу. Мировые игроки принимают и объявляют, что Азербайджан и Турция сторона-агрессор





Отказ Азербайджана от взаимных уступок легитимизировал наше право бороться до конца за наши права, за нашу свободу

Армянский народ - ты победитель. Иди и возьми свою победу.

Правительство, избранное армянским народом, ни на шаг не отступит от достижения этой цели.

В нужный момент нанесенный контрудар будет иметь для противника сокрушительные последствия.