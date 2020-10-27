 Враг пытался посягнуть на Бердзор и южную границу Армении, однако был отброшен. | Арцрун Ованнисян

- Противник пытался прорваться по направлению к Бердзору, но потерпел неудачу, не смог пройти в горно-лесистой местности.

- Сформировался новый участок фронта вдоль нижнего течения реки Воротан, откуда противник пытается пробраться к городу Бердзор (Лачин).

- В села южной части Гадрутского района пытаются проникать легковооружённые диверсионные отряды противника, против которых предпринимаются контрмеры.

- Идут вялотекущие, но регулярные боевые действия с такими группами.

- Противник потерял численное и техническое превосходство.

- У Азербайджана уже нет той безнаказанности в воздухе, которая была в первые дни войны:

- Логика боевых действий изменилась. Бои идут в горах, лесах и пещерах

По словам представителя МО Армении, маленькие вражеские группы с легким вооружениeм приближаются к населенным пунктам, но в результате действий нашей артиллерии, они убегают в леса, пытаются продвигаться в других направлениях. В таком формате 24 часа подряд протекают не интенсивные, но сложные бои.

СРОЧНО

Уничтожен подполковник ВС Азербайджана Ибрагимов Хейрулла Маис оглы по позывному "Kobra"