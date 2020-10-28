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В Карабахе уничтожен командир террористической группировки "Фиркат аль-Хамза" Адель аль-Шахир

 В Карабахе уничтожен командир террористической группировки
Ликвидированный в Арцахе командир "Хамзы” причастен к множеству преступлений против курдов в Сирии

Курдский портал North press подтвердил опубликованную ранее информацию об убийстве в Арцахе одного из командиров террористической группировки Хамза Аделя Шахира вместе с несколькими его бойцами.

Шахир был главнокомандующим центральными силами в группе Хамзы и был одним из первых сирийских наемников, присоединившихся к боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Недавно его тело вместе с телами четырех его бойцов прибыло в аэропорт турецкого города Айнтеп, а затем было перевезено на сирийскую территорию из пограничного перехода Баб Салам.

Источник указал, что Шахир несет ответственность за несколько преступлений против мирных жителей из оккупированного Турцией сирийского города Африн из-за своего влияния и авторитета в городе.

По словам источника, Шахир также играл важную роль в похищении курдских женщин, последние из которых были женщины, которые фигурировали в просочившейся в СМИ видеозаписи в конце мая из одной из "тюрем” группировки в Африне.

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Группа Хамзы активна в контролируемых протурецким боевиками районах на северо-западе Сирии и является компонентом поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии.

Как уже известно, Турция отправляет сирийских наемников для поддержки Азербайджана после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна будет поддерживать Азербайджан в войне против Армении.
 
В зоне карабахского конфликта он оказался недавно, где был уничтожен в результате артиллерийского удара армянских сил.
 


  Источник:FMG NEWS

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