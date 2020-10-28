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ИТОГИ ДНЯ ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ШТАБА АРЦАХА

 ИТОГИ ДНЯ ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ШТАБА АРЦАХА

Боевые действия продолжались на всех направлениях линии фронта. Армянские силы укрепили свои позиции к югу от Бердзора. 

Противник ударил по Шуши и Степанакерту, в частности, по Республиканскому медицинскому центру и роддому Степанакерта. 

Раненному на поле боя экс-министру обороны Республики Арцах Джалалу Арутюняну присвоено высшее звание «Герой Арцаха». Он уже начал выздоравливать. 

Американский город Глендейл и итальянский город Черкьяра ди Калабриа признали независимость Республики Арцах
 
Итальянский город Черкария ди Калабрия признал независимость Республики Арцах.
 
Сегодня на протяжении всего дня ВС Азербайджана, при поддержке террористических группировок, продолжили наступательные действия в направлении подразделений, расположенных вдоль границы Республики Армения, а также от севера и до юга Арцаха. 

Определенные не широкомасштабные операции осуществлялись в направлении Бердзора и в южной части. Противнику, несмотря на его усилия, не удалось продвинуться к Бердзору.  Армянские силы смогли обеспечить некоторые позиционные успехи. 

В Мартакерте и к северу от него осуществлялись артиллерийские обстрелы. 

Боевые действия продолжались также и на южном направлении. Все это в контексте вчерашних операций по уничтожению диверсионных групп. На юге действия идут медленно, определенных новостей пока нет. 

Представления азербайджанской стороны о перемирии совершенно другие. Они воспринимают его как «добро» на геноцид арцахского армянства. Этого не будет. Армия обороны Арцаха предпринимает все необходимые шаги по устранению любых опасностей, угрожающих народу Арцаха. 

Боевые действия не имеют такой же плотности, вовлеченности, мощи и динамики, как раньше. Они в основном имеют очаговый характер. Используются диверсионные группы, частично артиллерия, чуть меньше – авиация. 

Мы сломали мощь атакующего кулака врага. Сейчас идут медленные очаговые операции ползучего характера. Непросто за раз нейтрализовать поток диверсионных групп в горно-лесной местности, но бои продолжаются: медленные, иногда с небольшими столкновениями, а иногда с ближними боями. 

Мы не будем отыгрываться на мирном населении Азербайджана. Мы будем воевать с врагом, который вошел в наш дом. 

Да, война долгая, и мы победим не в течение нескольких дней, но все же победим.



  Источник:FMG NEWS

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