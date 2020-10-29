 
  • 14:46 – ПВО Карабаха уничтожили очередной турецкий беспилотник Байрактар 
  • 19:13 – В Москве задержали руководителей азербайджанской террористической организации "ВБОН" 
  • 15:57 – Австрийская компания Rotax прекратила поставки своих двигателей в Италию, откуда они попадали в Турцию. 
  • 14:46 – ПВО Карабаха уничтожили очередной турецкий беспилотник Байрактар 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 11:20 – В США арестован экс-депутат армянского парламента от РПА Артур Геворкян 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Барда, Евлах и Гянджа это осиные гнезда террористов из Сирии нашпигованные военными базами

 Легитимные военные цели Армии обороны Арцаха, расположенные в городах Азербайджана
 Зенитно-ракетный дивизион Барды откуда обстреливают Степанакерт и Шуши.

Легитимные военные цели Армии обороны Арцаха, расположенные в городах Азербайджана

Гянджа:

 · Авиабаза ВВС Минобороны Азербайджана, вертолетная эскадрилья
 · Мотострелковой бригады Генштаба
 · Бригада спецназа
 · Центр боевого управления Министерства обороны,
 · Радиотехнический батальон Генштаба ВС 
 · База горюче-смазочных материалов центрального подчинения Минобороны,
 · Машиностроительный завод Минобороны, авиаремонтный завод и завод по ремонту артиллерийского вооружения.
 
Барда:

 · Штаб 1-го МК
 · Ремонтный батальон
 · Отдельный батальон связи
 · Зенитно-ракетный дивизион
 · Танковая бригада
 · Противотанковая дивизия
 
Евлах:

 · Авиабаза ВВС Минобороны Азербайджана

Легитимные военные цели Армии обороны Арцаха, расположенные в городах Азербайджана
 
Легитимные военные цели Армии обороны Арцаха, расположенные в городах Азербайджана
Авиабаза ВВС Минобороны Азербайджана в Евлахе откуда работают Байрактары и др. беспилотники



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 54


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Азербайджанские ВС создают базы террористов на занятых позициях
    » ВС Азербайджана обстреливают Мартунинский район, в том числе город Мартакерт
    » Город Гянджа это военный город и осинное гнездо террористов из Сирии
    » МОЛНИЯ | Противник отброшен назад, понеся многочисленные потери | Минобороны Армении
    » ВКС России начали уничтожать лагеря подготовки террористов для Карабаха
    » Тезис что азербайджанцы и турки это «один народ – два государства», – чушь собачья. | Евгений Сатановский
    » В Псковской области в автобус с маленькими паломниками из Беларуси врезался грузовик
    » Министр экологии Украины хочет превратить Чернобыль в исследовательскую площадку
    » Нефтяная интервенция США
    » В Сирию прилетела российская гуманитарная помощь
    » Если бы не война: какие планы по развитию Донбасса разрушили боевики
    » Грузия требует от России более 70 млн евро
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ПВО Карабаха уничтожили очередной турецкий беспилотник Байрактар

    • 14:46
    • 49
    • 0

    Барда, Евлах и Гянджа это осиные гнезда террористов из Сирии нашпигованные военными базами

    • 13:12
    • 58
    • 0

    Ильхам Алиев проливает кровь детей, стариков и женщин | Азербайджанский Терроризм

    • 13:00
    • 53
    • 0

    Азербайджан убивает мирных жителей в Степанакерте, Шуши, Мардакерте | Азербайджанский Терроризм

    • 12:34
    • 44
    • 0

    Кандидат в президенты США Джо Байден поддержал Республику Арцах

    • 00:09
    • 78
    • 0

    ИТОГИ ДНЯ ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ШТАБА АРЦАХА

    • 23:30
    • 104
    • 0

    Противник не смог продвинуться к Бердзору | Арцрун Ованнисян

    • 23:20
    • 83
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 60786
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56357
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 49901
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 48436
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45423
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39333
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37833
    • 0

    ПВО Карабаха уничтожили очередной турецкий беспилотник Байрактар

    • 14:46
    • 49
    • 0

    Барда, Евлах и Гянджа это осиные гнезда террористов из Сирии нашпигованные военными базами

    • 13:12
    • 59
    • 0

    Ильхам Алиев проливает кровь детей, стариков и женщин | Азербайджанский Терроризм

    • 13:00
    • 53
    • 0

    Азербайджан убивает мирных жителей в Степанакерте, Шуши, Мардакерте | Азербайджанский Терроризм

    • 12:34
    • 44
    • 0

    Кандидат в президенты США Джо Байден поддержал Республику Арцах

    • 00:09
    • 78
    • 0

    ИТОГИ ДНЯ ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ШТАБА АРЦАХА

    • 23:30
    • 104
    • 0

    Противник не смог продвинуться к Бердзору | Арцрун Ованнисян

    • 23:20
    • 83
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Eduardo Eurnekian donating $3.5m to Armenia Fund
    October 27, 2020 - 18:07 AMT Argentine billionaire businessman of Armenian descent Eduardo Eurnekian is donating $3.5 million to Hayastan ...

    Iran's special envoy to visit Armenia, Russia, Azerbaijan, Turkey
    October 27, 2020 - 17:09 AMTIranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs Seyyed Abbas Araqchi will set off on a regional tour, as ...

    Armenia vows to use entire arsenal in the event of border violation
    October 27, 2020 - 15:15 AMTThe Armenian Defense Ministry has unveiled footage from the country's southern border which shows the Azerbaijani ...

    Official: Armenian side has 2 Azeri POWs; 17 Armenian soldiers held in Azerbaijan
    October 27, 2020 - 14:08 AMT The Armenian side has two Azerbaijani prisoners of war who have been interrogated, according to Rafayel Vardanyan, Head ...

    Karabakh Army reports 35 more deaths
    October 27, 2020 - 13:31 AMT The Defense Army of Nagorno Karabakh has reported 35 more deaths in fighting against Azerbaijan. Since September 27, ...

    Armenia reports injuries amid Azerbaijan's aggression in the south
    October 27, 2020 - 13:14 AMTThe Azerbaijani army continued firing in the direction of the southern border of Armenia, Defense Ministry spokeswoman ...

    Azerbaijan shells Armenia's southern border near Iran
    October 27, 2020 - 11:29 AMT The Azerbaijani armed forces on Tuesday, October 27 used unmanned aerial vehicles and rocket with artillery systems to ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА