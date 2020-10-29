Барда, Евлах и Гянджа это осиные гнезда террористов из Сирии нашпигованные военными базами

Зенитно-ракетный дивизион Барды откуда обстреливают Степанакерт и Шуши.
Легитимные военные цели Армии обороны Арцаха, расположенные в городах Азербайджана
Гянджа:
· Авиабаза ВВС Минобороны Азербайджана, вертолетная эскадрилья
· Мотострелковой бригады Генштаба
· Бригада спецназа
· Центр боевого управления Министерства обороны,
· Радиотехнический батальон Генштаба ВС
· База горюче-смазочных материалов центрального подчинения Минобороны,
· Машиностроительный завод Минобороны, авиаремонтный завод и завод по ремонту артиллерийского вооружения.
Барда:
· Штаб 1-го МК
· Ремонтный батальон
· Отдельный батальон связи
· Зенитно-ракетный дивизион
· Танковая бригада
· Противотанковая дивизия
Евлах:
· Авиабаза ВВС Минобороны Азербайджана
Авиабаза ВВС Минобороны Азербайджана в Евлахе откуда работают Байрактары и др. беспилотники