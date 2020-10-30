В Туркменистане в этом году посадят 25 млн деревьев

Во всей территории Туркменистана в этом году будет высажено 25 миллионов саженцев различных деревьев. Президент Гурбангулы Бердымухамедов 29 октября в рамках правительственного заседания уже подписал постановление о посадке саженцев в осенний сезон, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Отчёт относительно подготовки к массовой озеленительной акции был предоставлен вице-премьером Эсенмыратом Оразгелдиевым. Чиновник заявил, что в рамках соответствующего мероприятия будет реализована высадка саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда.

Было также отмечено, что в рамках постановления Бердымухамедова от 31 января сотрудникам различных госведомств было предписано посадить 10 млн саженцев. Оразгельдиев сообщил, что всенародная озеленительная акция намечена на 7 ноября.

Бердымухамедов подчеркнул, что одним из основных направлений госполитики Туркменистана является охрана окружающей среды. Он также напомнил, что в стране реализуется Национальная лесная программа, которая предусматривает создание зелёных поясов и лесных массивов на фоне расширения деятельности промышленных предприятий.

Напомним, что массовая высадка деревьев в стране также прошла 21 марта по случаю праздника Новруз.